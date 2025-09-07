Пожар на территории Кабмина локализован, в Святошино продолжается тушение

В Киеве локализован пожар в правительственном здании площадью более 1 тыс. кв. м. В Святошинском районе продолжается тушение пожара и разбор завалов, где погибли два человека.

Сегодня утром стало известно, что "в результате вероятного сбития БпЛА" произошло возгорание в правительственном здании. Речь шла о пожаре площадью более 1 тыс. кв. м. Соответствующую информацию подтвердили официальные лица. Сейчас спасатели продолжают тушение метров, передает УНН со ссылкой на отчет Министерства внутренних дел. Детали Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины, относительно ликвидации последствий атаки рф сообщил, - столица Украины больше всего пострадала из-за массированного удара вс рф по Украине. В Киеве повреждена гражданская инфраструктура, в том числе 4 жилых многоэтажки. Относительно попадания также в здание Правительства Украины: Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тыс. кв. метров и продолжают его тушение. Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото) В то же время в Святошинском районе продолжается тушение пожара и разбор завалов. Есть обвал части дома. К сожалению, на этой локации погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Более 20 человек травмированы. Также, вероятно, под руинами еще остаются люди, указано в отчете МВД. В Киеве работают сотни спасателей Согласно информации МВД, в столице Украины в целом сейчас работают: около 400 спасателей ГСЧС;

100 единиц спецтехники и пожарные вертолеты также задействованы. Дополнение Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, наибольшие повреждения получил 9-этажный жилой дом, где частичные разрушения с 4-го до 8-го этажей. Коммунальные службы работают на местах попаданий в результате вражеской атаки. Разбирают завалы. Достали тела двух погибших, третьего спасатели ищут сейчас. Напомним Над Днепропетровщиной сбито 29 вражеских беспилотников. В Святошинском районе Киева, из-за удара вс рф - был масштабный пожар и задымление. В результате ночного обстрела Запорожья повреждено 16 многоэтажек, 12 частных домов, детсад и предприятия. Ночью Одесса подверглась массированной атаке БпЛА, что привело к ранениям трех человек, разрушениям жилых домов, возгораниям склада и авто, а также повреждению Дворца спорта.