Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)

Россия впервые с начала войны атаковала здание Кабинета министров Украины, в результате чего возник пожар. Попадание в здание правительства в ночь на 7 сентября подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко. На фоне массированной атаки войск РФ по Украине чиновница призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и ввести новые ограничения против военной машины Кремля. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Свириденко.

Этой ночью Россия совершила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу - говорится в сообщении.

"Здания восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране. Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, но и действиями. Необходимо усиление санкционного давления — прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля", - добавила Свириденко.

По словам премьер-министра, главное - Украине нужно оружие.

"То, что остановит террор и не позволит России ежедневно пытаться убивать украинцев", - резюмировала Свириденко.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.

В результате вероятного сбития российского БПЛА произошло возгорание в правительственном здании в Печерском районе столицы.

