Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)

$41.350.00
48.130.00
ukenru
6 сентября, 19:15 • 29288 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 48198 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 70834 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 63838 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 47519 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 52180 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 66616 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36140 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 43580 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 46971 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.9м/с
70%
756мм
Популярные новости
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА00:36 • 17567 просмотра
Ночная атака на Киев: среди погибших ребенок, еще 18 человек пострадали (фото)01:43 • 16826 просмотра
В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко01:55 • 11427 просмотра
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки02:43 • 12463 просмотра
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади03:40 • 12129 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 70843 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 63844 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 66620 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 46479 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 69326 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Иван Федоров
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Дарницкий район
Святошинский район
Реклама
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 13828 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 47107 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 100720 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 44661 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 48823 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)

Киев • УНН

 • 2932 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания украинского правительства в результате ночной атаки. Она призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и предоставить Украине больше оружия.

Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)

Россия впервые с начала войны атаковала здание Кабинета министров Украины, в результате чего возник пожар. Попадание в здание правительства в ночь на 7 сентября подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко. На фоне массированной атаки войск РФ по Украине чиновница призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и ввести новые ограничения против военной машины Кремля. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Свириденко.

Этой ночью Россия совершила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу

- говорится в сообщении.

"Здания восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране. Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, но и действиями. Необходимо усиление санкционного давления — прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля", - добавила Свириденко.

По словам премьер-министра, главное - Украине нужно оружие.

"То, что остановит террор и не позволит России ежедневно пытаться убивать украинцев", - резюмировала Свириденко.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.

В результате вероятного сбития российского БПЛА произошло возгорание в правительственном здании в Печерском районе столицы.

В Киеве после массированной атаки РФ частично перекрыли движение транспорта07.09.25, 06:42 • 7180 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Юлия Свириденко
Днепр
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Киев