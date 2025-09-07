росія масовано атакувала Одесу БпЛА: постраждали 3 людини

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 2170 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 7288 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 31867 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 50723 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 74230 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 66264 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 48442 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 52891 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 67778 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36321 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
73%
756мм
Популярнi новини
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА7 вересня, 00:36 • 19359 перегляди
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)01:43 • 18670 перегляди
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко01:55 • 12953 перегляди
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки02:43 • 14233 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні03:40 • 13646 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 74230 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 66264 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 67778 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 47454 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 70250 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Кривий Ріг
Сполучені Штати Америки
Кременчук
Реклама
УНН Lite
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 14468 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 47615 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 101387 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 45111 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 49264 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

росія масовано атакувала Одесу БпЛА: постраждали 3 людини

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Вночі Одеса зазнала масованої атаки БпЛА, що призвело до поранень трьох осіб, руйнувань житлових будинків, загорянь складу та авто, а також пошкодження Палацу спорту. Всі пожежі ліквідовані, психологи ДСНС надавали допомогу евакуйованим мешканцям.

росія масовано атакувала Одесу БпЛА: постраждали 3 людини

Вночі ворог обстріляв Одесу БпЛА. Поранені троє людей, зруйновані житлові будинки, загорілися склад і авто, пошкоджений Палац спорту.

Про це повідомила ДСНС України передає УНН.

Деталі

За інформацією служби внаслідок влучань пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували загоряння на верхньому поверсі.

Психологи ДСНС надавали допомогу евакуйованим мешканцям на місці.

Також виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту. Пожежі ліквідовані. Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги

- ідеться у дописі.  

Нагадаємо

В Одесі внаслідок атаки російських БпЛА в ніч на 7 вересня пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Також росія масовано атакувала Київщину дронами, пошкодивши приватні будинки та складські приміщення в трьох районах. 18-річна дівчина отримала поранення ноги, а у Фастівському районі загинуло 7 коней.

Альона Уткіна

СуспільствоНовини Світу
Київська область
Україна
Одеса