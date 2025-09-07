росія масовано атакувала Одесу БпЛА: постраждали 3 людини
Київ • УНН
Вночі Одеса зазнала масованої атаки БпЛА, що призвело до поранень трьох осіб, руйнувань житлових будинків, загорянь складу та авто, а також пошкодження Палацу спорту. Всі пожежі ліквідовані, психологи ДСНС надавали допомогу евакуйованим мешканцям.
Про це повідомила ДСНС України передає УНН.
Деталі
За інформацією служби внаслідок влучань пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували загоряння на верхньому поверсі.
Психологи ДСНС надавали допомогу евакуйованим мешканцям на місці.
Також виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту. Пожежі ліквідовані. Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги
Нагадаємо
В Одесі внаслідок атаки російських БпЛА в ніч на 7 вересня пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
Також росія масовано атакувала Київщину дронами, пошкодивши приватні будинки та складські приміщення в трьох районах. 18-річна дівчина отримала поранення ноги, а у Фастівському районі загинуло 7 коней.