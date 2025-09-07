Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура

$41.350.00
48.130.00
ukenru
01:43 • 12199 перегляди
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)
6 вересня, 19:15 • 20952 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 40540 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 62661 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 57380 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 45471 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 50949 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 63554 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35854 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 43319 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
78%
756мм
Популярнi новини
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 11862 перегляди
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох Photo6 вересня, 18:48 • 6316 перегляди
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА00:36 • 13560 перегляди
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки02:43 • 7178 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні03:40 • 6650 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 62651 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 57375 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 63552 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 43833 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 66818 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Іван Федоров
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 11921 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 45689 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 99168 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 43424 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 47602 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура

Київ • УНН

 • 226 перегляди

В Одесі внаслідок нічної атаки російських БпЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.

Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура

Масована нічна атака російських БпЛА призвела до пожеж і руйнувань цивільної інфраструктури та житлових будинків у Одесі. Про це інформує начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях

- написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки", - додав він.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.

Також вночі 7 вересня армія рф обстріляла Кривий Ріг дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в транспортну та міську інфраструктуру, а також приватний сектор.

Крім того, вночі 7 вересня зазнав ворожої атаки Кременчук. Там пролунали десятки вибухів. Частина міста залишилася без електропостачання.

Російська армія в ніч на 7 вересня атакувала Запоріжжя, пошкодивши приміщення цеху одного з підприємств. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Олег Кіпер
Кривий Ріг
Кременчук
Запоріжжя
Одеса
Київ