Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
Київ • УНН
В Одесі внаслідок нічної атаки російських БпЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.
Масована нічна атака російських БпЛА призвела до пожеж і руйнувань цивільної інфраструктури та житлових будинків у Одесі. Про це інформує начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.
Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях
"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки", - додав він.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.
Також вночі 7 вересня армія рф обстріляла Кривий Ріг дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в транспортну та міську інфраструктуру, а також приватний сектор.
Крім того, вночі 7 вересня зазнав ворожої атаки Кременчук. Там пролунали десятки вибухів. Частина міста залишилася без електропостачання.
Російська армія в ніч на 7 вересня атакувала Запоріжжя, пошкодивши приміщення цеху одного з підприємств. За попередньою інформацією, постраждалих немає.