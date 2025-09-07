російська армія атакувала Запоріжжя: пошкоджено приміщення цеху

$41.350.00
48.130.00
ukenru
19:15 • 4276 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 29745 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 52425 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 48959 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 42759 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 49202 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 59931 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35243 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42804 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 46440 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.1м/с
72%
756мм
Популярнi новини
Трамп був інформатором ФБР у справі Епштейна - Джонсон6 вересня, 14:31 • 4292 перегляди
Агент рф передавав ворогу дані про військові об'єкти та інфраструктуру Харкова: йому загрожує довічне6 вересня, 16:05 • 4162 перегляди
Вибухи лунають у Києві, працюють сили ППО6 вересня, 16:50 • 4878 перегляди
Індія та Франція поділяють рішучість досягти міцного миру в Україні: Макрон і Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих"6 вересня, 17:13 • 5122 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 4138 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 52423 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 48957 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 59931 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 40909 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 64008 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 4138 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 44210 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 97551 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 42121 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 46295 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

російська армія атакувала Запоріжжя: пошкоджено приміщення цеху

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Російська армія в ніч на 7 вересня атакувала Запоріжжя, пошкодивши приміщення цеху одного з підприємств. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

російська армія атакувала Запоріжжя: пошкоджено приміщення цеху

У ніч проти неділі, 7 вересня російська армія атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення цеху. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю. Цього разу по одному із підприємств міста

- написав чиновник.

За словами Івана Федорова, внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху.

"Попередньо, без постраждалих", - додав він.

Нагадаємо

Ввечері 6 вересня Запоріжжя атакували безпілотники. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди. Внаслідок обстрілу 15 осіб отримали поранення, четверо госпіталізовані.

За перший тиждень вересня росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА і до пів сотні ракет різних типів - Зеленський 06.09.25, 10:12 • 3486 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Іван Федоров
Запоріжжя