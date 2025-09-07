російська армія атакувала Запоріжжя: пошкоджено приміщення цеху

У ніч проти неділі, 7 вересня російська армія атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення цеху. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю. Цього разу по одному із підприємств міста - написав чиновник.

За словами Івана Федорова, внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху.

"Попередньо, без постраждалих", - додав він.

Нагадаємо

Ввечері 6 вересня Запоріжжя атакували безпілотники. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди. Внаслідок обстрілу 15 осіб отримали поранення, четверо госпіталізовані.

За перший тиждень вересня росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА і до пів сотні ракет різних типів - Зеленський