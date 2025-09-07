$41.350.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

российская армия атаковала Запорожье: повреждено помещение цеха

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Российская армия в ночь на 7 сентября атаковала Запорожье, повредив помещение цеха одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет.

российская армия атаковала Запорожье: повреждено помещение цеха

В ночь на воскресенье, 7 сентября, российская армия атаковала Запорожье. В результате обстрела повреждено помещение цеха. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

россияне нанесли еще один удар по Запорожью. На этот раз по одному из предприятий города

- написал чиновник.

По словам Ивана Федорова, в результате атаки повреждено помещение цеха.

"Предварительно, без пострадавших", - добавил он.

Напомним

Вечером 6 сентября Запорожье атаковали беспилотники. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Осколками повреждены соседние сооружения. В результате обстрела 15 человек получили ранения, четверо госпитализированы.

За первую неделю сентября россия применила против Украины более 1300 ударных БПЛА и до полусотни ракет различных типов - Зеленский06.09.25, 10:12 • 3486 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Иван Федоров
Запорожье