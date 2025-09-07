российская армия атаковала Запорожье: повреждено помещение цеха

В ночь на воскресенье, 7 сентября, российская армия атаковала Запорожье. В результате обстрела повреждено помещение цеха. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

россияне нанесли еще один удар по Запорожью. На этот раз по одному из предприятий города - написал чиновник.

По словам Ивана Федорова, в результате атаки повреждено помещение цеха.

"Предварительно, без пострадавших", - добавил он.

Вечером 6 сентября Запорожье атаковали беспилотники. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Осколками повреждены соседние сооружения. В результате обстрела 15 человек получили ранения, четверо госпитализированы.

