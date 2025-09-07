Враг нанес массированный удар по Одессе ударными БПЛА: повреждены жилые дома и инфраструктура
Киев • УНН
В Одессе в результате ночной атаки российских БПЛА повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях.
Массированная ночная атака российских БпЛА привела к пожарам и разрушениям гражданской инфраструктуры и жилых домов в Одессе. Об этом информирует начальник Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.
Несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях
"Информация о пострадавших уточняется. Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки", - добавил он.
Напомним
В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.
Также ночью 7 сентября армия РФ обстреляла Кривой Рог дронами и ракетами. Зафиксированы попадания в транспортную и городскую инфраструктуру, а также частный сектор.
Кроме того, ночью 7 сентября подвергся вражеской атаке Кременчуг. Там прозвучали десятки взрывов. Часть города осталась без электроснабжения.
Российская армия в ночь на 7 сентября атаковала Запорожье, повредив помещение цеха одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет.