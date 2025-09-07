$41.350.00
06:34 • 2020 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
05:47 • 7092 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 31812 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 50658 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 74149 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 66215 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 48420 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 52881 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 67755 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36320 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Россия массированно атаковала Одессу БПЛА: пострадали 3 человека

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Ночью Одесса подверглась массированной атаке БПЛА, что привело к ранениям трех человек, разрушениям жилых домов, возгораниям склада и авто, а также повреждению Дворца спорта. Все пожары ликвидированы, психологи ГСЧС оказывали помощь эвакуированным жителям.

Россия массированно атаковала Одессу БПЛА: пострадали 3 человека

Ночью враг обстрелял Одессу БпЛА. Ранены три человека, разрушены жилые дома, загорелись склад и авто, поврежден Дворец спорта.

Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

По информации службы, в результате попаданий поврежден многоэтажный жилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание на верхнем этаже.

Психологи ГСЧС оказывали помощь эвакуированным жильцам на месте.

Также возникли возгорания в 9-этажке, складском здании и авто, поврежден Дворец спорта. Пожары ликвидированы. Работу спасателей усложняли повторные сигналы воздушной тревоги

- говорится в сообщении.

Напомним

В Одессе в результате атаки российских БпЛА в ночь на 7 сентября повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Также Россия массированно атаковала Киевщину дронами, повредив частные дома и складские помещения в трех районах. 18-летняя девушка получила ранение ноги, а в Фастовском районе погибло 7 лошадей.

Алена Уткина

