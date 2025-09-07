Россия массированно атаковала Одессу БПЛА: пострадали 3 человека
Киев • УНН
Ночью Одесса подверглась массированной атаке БПЛА, что привело к ранениям трех человек, разрушениям жилых домов, возгораниям склада и авто, а также повреждению Дворца спорта. Все пожары ликвидированы, психологи ГСЧС оказывали помощь эвакуированным жителям.
Ночью враг обстрелял Одессу БпЛА. Ранены три человека, разрушены жилые дома, загорелись склад и авто, поврежден Дворец спорта.
Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
По информации службы, в результате попаданий поврежден многоэтажный жилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание на верхнем этаже.
Психологи ГСЧС оказывали помощь эвакуированным жильцам на месте.
Также возникли возгорания в 9-этажке, складском здании и авто, поврежден Дворец спорта. Пожары ликвидированы. Работу спасателей усложняли повторные сигналы воздушной тревоги
Напомним
В Одессе в результате атаки российских БпЛА в ночь на 7 сентября повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.
Также Россия массированно атаковала Киевщину дронами, повредив частные дома и складские помещения в трех районах. 18-летняя девушка получила ранение ноги, а в Фастовском районе погибло 7 лошадей.