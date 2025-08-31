кремль звинувачує Європу у перешкоджанні "мирним" планам путіна та Трампа
кремль стверджує, що Європа заважає мирним зусиллям щодо України, які, на їхню думку, узгоджуються між путіним та Трампом. Прес-секретар очільника рф пєсков назвав це "великою помилкою" європейців.
Всіляко потурають, заохочують тощо: такі претензії сьогодні висловили у москві з приводу ситуації пов'язаної з війною росії проти України, заяв і дій лідерів Європи, і те, що може віднситися до планів урегулювання згідно з позицією рф, яка нібито узгоджується з баченням президента США.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Прес-секретар президента рф дмитро пєсков прокремлівському журналісту зарубіну повідомив наступне:
Європейська партія війни не вгамовується, що контрастує з підходами Путіна і Трампа"
Маючи на увазі те, що у рф вважають різкими заявами лідерів Заходу, речник кремля доповнив:
Європейці заважають зусиллям щодо виведення ситуації в Україні в мирне русло, вставляють палиці в колеса
Це велика помилка з їхнього боку, заявив пєсков.
Але додав також, що "зусилля Трампа щодо виведення ситуації в Україні в мирне русло важко переоцінити". Предстваник кремля уточнив, що рф "вдячна за ці зусилля".
Нагадаємо
кремль прокоментував припущення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може не відбутися.
Речник російського диктатора дмитро пєсков назвав зустріч володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 14 серпня - "позитивною".