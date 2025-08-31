кремль звинувачує Європу у перешкоджанні "мирним" планам путіна та Трампа

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 19900 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 50526 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 74165 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 89925 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 106274 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 252158 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 110604 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85063 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99120 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 320085 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
2.2м/с
33%
746мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 14420 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 13017 перегляди
кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід - аналіз ISW31 серпня, 03:29 • 3774 перегляди
Запоріжжя повністю відновило електропостачання після російської атаки 30 серпня31 серпня, 04:05 • 4094 перегляди
Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб 31 серпня, 04:31 • 5098 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці31 серпня, 04:55 • 11111 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo10:07 • 6940 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 95922 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 225366 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 227750 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 320084 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 268822 перегляди
Актуальнi люди
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Херсонська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 107044 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 239851 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 263212 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 260390 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 240433 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Мі-8
Мі-24
Qods Mohajer-6
Шахед-136

кремль звинувачує Європу у перешкоджанні "мирним" планам путіна та Трампа

Київ • УНН

 • 90 перегляди

кремль стверджує, що Європа заважає мирним зусиллям щодо України, які, на їхню думку, узгоджуються між путіним та Трампом. Прес-секретар очільника рф пєсков назвав це "великою помилкою" європейців.

кремль звинувачує Європу у перешкоджанні "мирним" планам путіна та Трампа

Всіляко потурають, заохочують тощо: такі претензії сьогодні висловили у москві з приводу ситуації пов'язаної з війною росії проти України, заяв і дій лідерів Європи, і те, що може віднситися до планів урегулювання згідно з позицією рф, яка нібито узгоджується з баченням президента США.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Прес-секретар президента рф дмитро пєсков прокремлівському журналісту зарубіну повідомив наступне:

Європейська партія війни не вгамовується, що контрастує з підходами Путіна і Трампа"

- висловився речник кремля. 

Маючи на увазі те, що у рф вважають різкими заявами лідерів Заходу, речник кремля доповнив:

Європейці заважають зусиллям щодо виведення ситуації в Україні в мирне русло, вставляють палиці в колеса

Це велика помилка з їхнього боку, заявив пєсков.

Але додав також, що "зусилля Трампа щодо виведення ситуації в Україні в мирне русло важко переоцінити". Предстваник кремля уточнив, що рф "вдячна за ці зусилля".

Нагадаємо

кремль прокоментував припущення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може не відбутися.

Речник російського диктатора дмитро пєсков назвав зустріч володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 14 серпня - "позитивною".

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна