Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 20120 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 50978 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 74475 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 90261 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 106541 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 252248 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 110729 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85097 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99142 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 320269 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 14634 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 13240 просмотра
Кремль преувеличивает успехи российской армии на фронте, чтобы повлиять на Запад - анализ ISW31 августа, 03:29 • 4072 просмотра
Запорожье полностью восстановило электроснабжение после российской атаки 30 августа31 августа, 04:05 • 4474 просмотра
Армия РФ потеряла 810 военных и 27 артсистем: потери врага за сутки - Генштаб31 августа, 04:31 • 5530 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце31 августа, 04:55 • 11350 просмотра
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолетаVideo10:07 • 7436 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 96139 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 225624 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 227960 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 320270 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 268974 просмотра
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Херсонская область
Сумская область
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 107134 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 239927 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 263279 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 260463 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 240499 просмотра
Фейковые новости
Ми-8
Ми-24
Кудс Мохаджер-6
Шахед-136

Кремль обвиняет Европу в препятствовании «мирным» планам Путина и Трампа

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Кремль утверждает, что Европа мешает мирным усилиям по Украине, которые, по их мнению, согласованы между Путиным и Трампом. Пресс-секретарь главы РФ Песков назвал это «большой ошибкой» европейцев.

Кремль обвиняет Европу в препятствовании «мирным» планам Путина и Трампа

Всячески потворствуют, поощряют и т.д.: такие претензии сегодня высказали в москве по поводу ситуации, связанной с войной россии против Украины, заявлений и действий лидеров Европы, и то, что может относиться к планам урегулирования согласно позиции рф, которая якобы согласуется с видением президента США.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков прокремлевскому журналисту зарубину сообщил следующее:

Европейская партия войны не унимается, что контрастирует с подходами Путина и Трампа"

- высказался представитель кремля. 

Имея в виду то, что в рф считают резкими заявлениями лидеров Запада, представитель кремля дополнил:

Европейцы мешают усилиям по выводу ситуации в Украине в мирное русло, вставляют палки в колеса

Это большая ошибка с их стороны, заявил песков.

Но добавил также, что "усилия Трампа по выводу ситуации в Украине в мирное русло трудно переоценить". Представитель кремля уточнил, что рф "благодарна за эти усилия".

Напомним

кремль прокомментировал предположение канцлера Германии Фридриха Мерца, что встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского может не состояться.

Представитель российского диктатора дмитрий песков назвал встречу владимира путина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 14 августа - "позитивной".

Игорь Тележников

