Кремль обвиняет Европу в препятствовании «мирным» планам Путина и Трампа
Киев • УНН
Кремль утверждает, что Европа мешает мирным усилиям по Украине, которые, по их мнению, согласованы между Путиным и Трампом. Пресс-секретарь главы РФ Песков назвал это «большой ошибкой» европейцев.
Всячески потворствуют, поощряют и т.д.: такие претензии сегодня высказали в москве по поводу ситуации, связанной с войной россии против Украины, заявлений и действий лидеров Европы, и то, что может относиться к планам урегулирования согласно позиции рф, которая якобы согласуется с видением президента США.
Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков прокремлевскому журналисту зарубину сообщил следующее:
Европейская партия войны не унимается, что контрастирует с подходами Путина и Трампа"
Имея в виду то, что в рф считают резкими заявлениями лидеров Запада, представитель кремля дополнил:
Европейцы мешают усилиям по выводу ситуации в Украине в мирное русло, вставляют палки в колеса
Это большая ошибка с их стороны, заявил песков.
Но добавил также, что "усилия Трампа по выводу ситуации в Украине в мирное русло трудно переоценить". Представитель кремля уточнил, что рф "благодарна за эти усилия".
Напомним
кремль прокомментировал предположение канцлера Германии Фридриха Мерца, что встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского может не состояться.
Представитель российского диктатора дмитрий песков назвал встречу владимира путина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 14 августа - "позитивной".