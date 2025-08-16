пєсков оцінив зустріч путіна і Трампа як "позитивну"

Речник російського диктатора дмитро пєсков назвав зустріч володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом "позитивною". Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Як зазначив пєсков, розмова путіна і Трампа дозволяє "впевнено йти разом шляхом пошуку варіантів врегулювання" ситуації в Україні. Він додав, що путін і Трамп за підсумками зустрічі "зробили вичерпні заяви".

Саме тому, було вирішено відмовитися від питань журналістів на пресконференції, зазначив пєсков.

Інших деталей речник російського диктатора не озвучив.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп заявив, що оцінює зустріч на Алясці з російським диктатором володимиром путіним на 10 з 10. Про це повідомив кореспондент FOX News.