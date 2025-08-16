$41.450.06
23:06 • 7980 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 13502 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 14614 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 13884 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 17982 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 90998 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 143031 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 81090 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 136726 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55562 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
песков оценил встречу Путина и Трампа как "позитивную"

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Пресс-секретарь российского диктатора назвал встречу владимира путина с президентом США Дональдом Трампом "позитивной". Он отметил, что разговор позволяет "искать варианты урегулирования ситуации" в Украине.

песков оценил встречу Путина и Трампа как "позитивную"

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков назвал встречу владимира путина с президентом США Дональдом Трампом "позитивной". Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Как отметил песков, разговор путина и Трампа позволяет "уверенно идти вместе по пути поиска вариантов урегулирования" ситуации в Украине. Он добавил, что путин и Трамп по итогам встречи "сделали исчерпывающие заявления".

Именно поэтому было решено отказаться от вопросов журналистов на пресс-конференции, отметил песков.

Других деталей представитель российского диктатора не озвучил.

Напомним

Президент Дональд Трамп заявил, что оценивает встречу на Аляске с российским диктатором владимиром путиным на 10 из 10. Об этом сообщил корреспондент FOX News.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина