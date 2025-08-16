песков оценил встречу Путина и Трампа как "позитивную"

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков назвал встречу владимира путина с президентом США Дональдом Трампом "позитивной". Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Как отметил песков, разговор путина и Трампа позволяет "уверенно идти вместе по пути поиска вариантов урегулирования" ситуации в Украине. Он добавил, что путин и Трамп по итогам встречи "сделали исчерпывающие заявления".

Именно поэтому было решено отказаться от вопросов журналистов на пресс-конференции, отметил песков.

Других деталей представитель российского диктатора не озвучил.

Напомним

Президент Дональд Трамп заявил, что оценивает встречу на Аляске с российским диктатором владимиром путиным на 10 из 10. Об этом сообщил корреспондент FOX News.