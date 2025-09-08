$41.350.00
7 сентября, 16:45 • 10958 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 26886 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 38905 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 57160 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 70823 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 102753 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 86061 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 53121 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57340 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 80947 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
«Все больше стран понимают позицию рф по Украине» — песков

Киев • УНН

 • 108 просмотра

песков утверждает, что все больше стран разделяют позицию москвы по войне в Украине. При этом кремль не подтверждает готовность к территориальным компромиссам.

«Все больше стран понимают позицию рф по Украине» — песков

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что все больше государств якобы разделяют позицию москвы относительно войны против Украины и осознают причины так называемой спецоперации. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Все больше стран понимают позицию рф по Украине и первопричины спецоперации

- заявил он.

Дополнение

кремль не подтверждает готовность к компромиссам по территориям, о чем заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. Песков не прокомментировал информацию, что москва согласна остановиться на линии фронта.

В то же время россия утверждает, что Европа мешает мирным усилиям по Украине, которые, по их мнению, согласовываются между путиным и Трампом.

Но, несмотря на все, Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против россии, если путин не прекратит войну против Украины.

Напомним

Едва ли не ежедневно россия наносит удары по гражданским объектам и убивает мирное население Украины. В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксировано попадание по жилым домам, также подтверждена гибель двух человек - молодой женщины и ее двухмесячного сына.

Вероника Марченко

