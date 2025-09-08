песков утверждает, что все больше стран разделяют позицию москвы по войне в Украине. При этом кремль не подтверждает готовность к территориальным компромиссам.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что все больше государств якобы разделяют позицию москвы относительно войны против Украины и осознают причины так называемой спецоперации. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ. Все больше стран понимают позицию рф по Украине и первопричины спецоперации - заявил он. Дополнение кремль не подтверждает готовность к компромиссам по территориям, о чем заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. Песков не прокомментировал информацию, что москва согласна остановиться на линии фронта. В то же время россия утверждает, что Европа мешает мирным усилиям по Украине, которые, по их мнению, согласовываются между путиным и Трампом. Но, несмотря на все, Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против россии, если путин не прекратит войну против Украины. Напомним Едва ли не ежедневно россия наносит удары по гражданским объектам и убивает мирное население Украины. В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксировано попадание по жилым домам, также подтверждена гибель двух человек - молодой женщины и ее двухмесячного сына. Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади