Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади

$41.350.00
48.130.00
ukenru
01:43 • 9044 просмотра
Ночная атака на Киев: среди погибших ребенок, еще 18 человек пострадали (фото)
6 сентября, 19:15 • 15975 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 38121 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 59256 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 54682 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 44935 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 50481 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 62304 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35697 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 43190 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.1м/с
79%
756мм
Популярные новости
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 10094 просмотра
Число пострадавших в Запорожье возросло до четырехPhoto6 сентября, 18:48 • 3858 просмотра
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА00:36 • 11835 просмотра
В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко01:55 • 2976 просмотра
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки02:43 • 4040 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 59254 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 54680 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 62303 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 42736 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 65769 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Иван Федоров
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 10155 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 45138 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 98611 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 42954 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 47134 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Киевскую область дронами, повредив частные дома и складские помещения в трех районах. 18-летняя девушка получила ранение ноги, а в Фастовском районе погибло 7 лошадей.

Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Киевскую область дронами. Последствия фиксируются в трех районах области. Ранение ноги получила девушка 18 лет. Об этом информирует Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 7 сентября в 06:09 утра Николай Калашник сообщил в своем Telegram-канале о массированной атаке вражеских дронов на мирные населенные пункты Киевской области.

К сожалению, есть пострадавшая. В результате вражеской атаки в Броварах ранение ноги получила девушка 18 лет. Сейчас она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается

- говорится в сообщении чиновника.

Уже фиксируются последствия вражеской атаки:

В Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.

В Бучанском районе повреждены два частных дома.

В Фастовском районе поврежден частный дом и конюшня. Погибло 7 лошадей.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Дарницкий район
Святошинский район
Киевская область
Бровары
Киев