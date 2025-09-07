Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Киевскую область дронами. Последствия фиксируются в трех районах области. Ранение ноги получила девушка 18 лет. Об этом информирует Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 7 сентября в 06:09 утра Николай Калашник сообщил в своем Telegram-канале о массированной атаке вражеских дронов на мирные населенные пункты Киевской области.

К сожалению, есть пострадавшая. В результате вражеской атаки в Броварах ранение ноги получила девушка 18 лет. Сейчас она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается - говорится в сообщении чиновника.

Уже фиксируются последствия вражеской атаки:

В Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.

В Бучанском районе повреждены два частных дома.

В Фастовском районе поврежден частный дом и конюшня. Погибло 7 лошадей.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.