Без підготовки - піар-акція, приречена на провал: кремль про зустріч Зеленського та путіна
Київ • УНН
Російська сторона стверджує, що зустріч лідера України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним без попередньої підготовки не матиме успіху. Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков, пише УНН.
Деталі
"Зустріч путіна та Зеленського без підготовки - піар-акція, приречена на провал", - запевнив він.
Він також прокоментував пропозицію рф Зеленському щодо зустрічі у москві.
"Чому б не приїхати, якщо ти відкритий для діалогу", - додав пєсков.
Деталі
Речник путіна дмитро пєсков заявляв, що російський диктатор запросив Володимира Зеленського до москви для переговорів. За його словами, терміни завершення конфлікту в Україні не можна загадувати, але видно "світло в кінці тунелю".