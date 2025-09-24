Без підготовки - піар-акція, приречена на провал: кремль про зустріч Зеленського та путіна

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
07:25 • 1906 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 4296 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 4284 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 20592 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 39534 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 32981 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 31451 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 61824 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29072 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 65415 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
81%
755мм
Популярнi новини
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 17897 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 16603 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 17123 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 18564 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 14140 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 13079 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 18667 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 61824 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 45084 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 61994 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Едгарс Рінкевичс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 26143 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 86764 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 47331 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 61921 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 113602 перегляди
Актуальне
Fox News
МіГ-31
The Guardian
YouTube
Шахед-136

Без підготовки - піар-акція, приречена на провал: кремль про зустріч Зеленського та путіна

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що зустріч лідерів України та росії без попередньої підготовки не матиме успіху. Він також прокоментував пропозицію Зеленському щодо зустрічі у москві.

Без підготовки - піар-акція, приречена на провал: кремль про зустріч Зеленського та путіна

Російська сторона стверджує, що зустріч лідера України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним без попередньої підготовки не матиме успіху. Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков, пише УНН.

Деталі

"Зустріч путіна та Зеленського без підготовки - піар-акція, приречена на провал", - запевнив він.

Він також прокоментував пропозицію рф Зеленському щодо зустрічі у москві.

"Чому б не приїхати, якщо ти відкритий для діалогу", - додав пєсков.

Деталі

Речник путіна дмитро пєсков заявляв, що російський диктатор запросив Володимира Зеленського до москви для переговорів. За його словами, терміни завершення конфлікту в Україні не можна загадувати, але видно "світло в кінці тунелю".

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна