Без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал: кремль о встрече Зеленского и путина
Киев • УНН
Российская сторона утверждает, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным без предварительной подготовки не будет иметь успеха. Об этом сообщил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков, пишет УНН.
"Встреча путина и Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал", - заверил он.
Он также прокомментировал предложение рф Зеленскому о встрече в Москве.
"Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога", - добавил песков.
Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявлял, что российский диктатор пригласил Владимира Зеленского в москву для переговоров. По его словам, сроки завершения конфликта в Украине нельзя загадывать, но виден "свет в конце тоннеля".