Эксклюзив
07:25 • 2056 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 4558 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 4502 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 20738 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 39753 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 33117 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 31568 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 62083 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 29110 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 65470 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал: кремль о встрече Зеленского и путина

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что встреча лидеров Украины и россии без предварительной подготовки не будет иметь успеха. Он также прокомментировал предложение Зеленскому о встрече в москве.

Без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал: кремль о встрече Зеленского и путина

Российская сторона утверждает, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным без предварительной подготовки не будет иметь успеха. Об этом сообщил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков, пишет УНН.

Подробности

"Встреча путина и Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал", - заверил он.

Он также прокомментировал предложение рф Зеленскому о встрече в Москве.

"Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога", - добавил песков.

Подробности

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявлял, что российский диктатор пригласил Владимира Зеленского в москву для переговоров. По его словам, сроки завершения конфликта в Украине нельзя загадывать, но виден "свет в конце тоннеля".

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина