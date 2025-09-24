росія блокує переговори, але звинувачує Україну у відсутності прогресу у припиненні війни - ЦПД
Київ • УНН
росія знову намагається звинуватити Україну у відсутності прогресу на переговорах, відмовляючись від реального діалогу. Прессекретар путіна пєсков заявив, що зустріч без підготовки приречена на провал, і пригрозив погіршенням динаміки на фронті.
рф вкотре намагається звинуватити Україну у відсутності прогресу на переговорах, відмовляючись від реального діалогу і продовжуючи погрожувати ескалацією. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
За даними ЦПД, на тлі зустрічей Президента України Володимира Зеленського з лідерами США у Вашингтоні та Генасамблеї ООН росія намагається перекласти відповідальність за відсутність результатів на українську сторону.
Прессекретар путіна дмитро пєсков вкотре заявив, що "зустріч між Україною та росією на рівні лідерів без підготовки приречена на провал". Водночас він наполягав на проведенні переговорів у москві, відкидаючи можливість зустрічей на нейтральних майданчиках – що суперечить його власній попередній заяві.
Подібними словами пєсков фактично підтвердив, що росія не зацікавлена у реальному продовженні переговорів. Водночас із вуст речника кремля прозвучали погрози, що "динаміка на фронті" погіршиться, якщо Україна не піде на ультиматуми москви. При цьому пєсков відверто визнав справжні цілі рф: "Те, що відбувається навколо росії – це війна, і її потрібно виграти".
ЦПД підкреслює: попри очевидну відмову росії від мирного діалогу, у кремлі продовжують імітувати прагнення до переговорів, намагаючись створити видимість готовності до компромісу.
Нагадаємо
15 вересня прессекретар лідера рф дмитро пєсков заявив, що США, Україна та росія не досягли прогресу в організації саміту. За його словами, Європа нині розколота на два "табори" у питанні вилучення російських активів.
Раніше пєсков стверджував, що зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним без попередньої підготовки не матиме успіху.
Також пєсков на початку вересня заявляв, що російський диктатор путін запросив Президента України Володимира Зеленського до москви "поговорити, а не капітулювати".