Трамп перекладає відповідальність за війну в Україні на Європу та НАТО - The Telegraph

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Дональд Трамп під час візиту до ООН заявив, що Україна може відновити свої кордони за підтримки Європи та НАТО. Він уникнув обіцянок нової допомоги Україні, перекладаючи відповідальність за продовження війни на європейських союзників.

Трамп перекладає відповідальність за війну в Україні на Європу та НАТО - The Telegraph

Під час візиту до ООН Дональд Трамп, після кількох місяців заяв про необхідність миру на сході України, фактично переклав відповідальність за війну на Європу та НАТО, водночас підтвердивши, що Україна може відновити свої кордони за їхньої підтримки. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку Дональд Трамп висловив несподівану позицію щодо війни в Україні. 

Я думаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді

– написав він на своїй платформі Truth Social.

За словами американського президента, з часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, повернення до початкових кордонів, з яких почалася війна, є цілком можливим варіантом. Його промова та пост у соцмережах сприйняли як підтримку перемоги України та відновлення її територіальної цілісності.

Україна готова номінувати Трампа на Нобелівську премію миру за закінчення війни (відео)24.09.25, 02:21 • 3248 переглядiв

Водночас у своїх заявах Трамп уникає обіцянок нової допомоги Україні чи посилення тиску на москву. 

У будь-якому разі, я бажаю обом країнам успіхів. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче. Усім удачі!

 – зазначив він.

У The Telegraph зазначають, що президент США, схоже, передає всю відповідальність за продовження війни на Європу та НАТО, уникаючи прямих зобов’язань щодо подальшої підтримки України. Він також назвав росію "паперовим тигром", підкресливши, що реальна загроза від москви обмежена.

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський23.09.25, 23:47 • 2814 переглядiв

За оцінкою експертів, така позиція свідчить про прагматичний підхід Трампа: він визнає можливість перемоги України, але одночасно дистанціюється від прямого втручання США. Цей крок може стати сигналом для європейських союзників і України, що на США розраховувати слід лише частково.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відзначив підтримку Дональда Трампа щодо відновлення повної територіальної цілісності України та підкреслив спільне прагнення обох країн якомога швидше завершити війну.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп тепер довіряє більше йому, ніж російському диктатору володимиру путіну.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем написав у соцмережі Х, що заява президента Трампа щодо війни в Україні, у якій він зазначив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати росію зі своєї країни, є "переломним моментом".

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Truth Social
НАТО
Ліндсі Грем
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Європейський Союз
Нью-Йорк
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна