$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 9204 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 15282 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 16521 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 17388 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 37709 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 24263 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 56202 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 41171 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38478 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51135 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Україна готова номінувати Трампа на Нобелівську премію миру за закінчення війни (відео)

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той закінчить війну. Трамп на аналогічне запитання відповів: "Чому ні?".

Україна готова номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той закінчить війну, заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо можливої ​​номінації президента США кореспондентові DW, передає УНН.

Деталі

"Трамп має шанс закінчити цю війну, і якщо він її закінчить - абсолютно впевнений, всі українці будуть робити це із задоволенням. Тому що ця місія - unbelievable, закінчити її", - сказав президент України, який повертався після розмови з Трампом.

Як пише DW, сам Дональд Трамп на аналогічне запитання кореспондента відповів двома словами: "Why not?" ("Чому ні?").

Нагадаємо

Президент США неодноразово публічно заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію за свою посередницьку діяльність у різних міжнародних конфліктах. Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон каже, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу серед тих, хто запропонує кандидатуру нинішнього президента-республіканця на цю премію. 

Камбоджа планує висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це пов'язано з його роллю у припиненні конфлікту між Таїландом і Камбоджею, що призвело до припинення вогню.

Член Палати представників Бадді Картер висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у припиненні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп, за словами Картера, відіграв ключову роль у досягненні перемир'я та запобіганні отриманню Іраном ядерної зброї.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні задля Нобелівської премії миру. Трамп позиціонує себе як посередник, не приймаючи жодної зі сторін, і випробовує різні методи для досягнення переговорів.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що політика умиротворення не наблизить президента США Дональда Трампа до Нобелівської премії миру. 

Віта Зеленецька

