Україна готова номінувати Трампа на Нобелівську премію миру за закінчення війни (відео)
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той закінчить війну. Трамп на аналогічне запитання відповів: "Чому ні?".
Україна готова номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той закінчить війну, заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо можливої номінації президента США кореспондентові DW, передає УНН.
Деталі
"Трамп має шанс закінчити цю війну, і якщо він її закінчить - абсолютно впевнений, всі українці будуть робити це із задоволенням. Тому що ця місія - unbelievable, закінчити її", - сказав президент України, який повертався після розмови з Трампом.
Як пише DW, сам Дональд Трамп на аналогічне запитання кореспондента відповів двома словами: "Why not?" ("Чому ні?").
Нагадаємо
Президент США неодноразово публічно заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію за свою посередницьку діяльність у різних міжнародних конфліктах. Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон каже, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу серед тих, хто запропонує кандидатуру нинішнього президента-республіканця на цю премію.
Камбоджа планує висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це пов'язано з його роллю у припиненні конфлікту між Таїландом і Камбоджею, що призвело до припинення вогню.
Член Палати представників Бадді Картер висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у припиненні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп, за словами Картера, відіграв ключову роль у досягненні перемир'я та запобіганні отриманню Іраном ядерної зброї.
Колишній міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні задля Нобелівської премії миру. Трамп позиціонує себе як посередник, не приймаючи жодної зі сторін, і випробовує різні методи для досягнення переговорів.
Сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що політика умиротворення не наблизить президента США Дональда Трампа до Нобелівської премії миру.