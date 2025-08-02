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The New York Times
Нафта

Камбоджа планує висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Камбоджа планує висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це пов'язано з його роллю у припиненні конфлікту між Таїландом і Камбоджею, що призвело до припинення вогню.

Камбоджа планує висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Камбоджа планує висунути президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра країни, передає УНН.

Деталі

Під час недавнього виступу перед журналістами в Пномпені віцепрем'єр-міністра Камбоджі Сан Чантол подякував Дональду Трампу за встановлення миру та сказав, що він заслуговує бути номінованим на найвищу міжнародну нагороду, що вручається людині чи організації, яка, як вважається, зробила найбільше для "розвитку дружби між народами".

Зазначається, що саме заклик Трампа минулого тижня допоміг "вирвати з глухого кута" мирні переговори між Таїландом і Камбоджею, що за понад 10 років поклало край найзапеклішим боям та призвело до домовленості про припинення вогню.

Після оголошення перемир'я речниця Білого дому Каролін Лівітт у соцмережі Х заявила, що Трамп домігся цього.

Дайте йому Нобелівську премію миру!

- написала вона.

За даними Reuters, унаслідок п’ятиденних запеклих боїв загинули щонайменше 43 людини, а понад 300 тисяч були змушені залишити свої домівки — як на території Камбоджі, так і в Таїланді.

"Ми визнаємо його великі зусилля щодо миру", - сказав Чантол.

Нагадаємо

Член Палати представників Бадді Картер висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у припиненні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп, за словами Картера, відіграв ключову роль у досягненні перемир'я та запобіганні отриманню Іраном ядерної зброї.

Уряд Пакистану висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року за його "ключове лідерство" в деескалації конфлікту між Індією та Пакистаном. Проте Індія заперечує посередництво США, стверджуючи, що припинення вогню було досягнуто прямими переговорами.

"Нобелівська премія миру - під загрозою": Трамп розчарований путіним та Нетаньягу - CNN31.07.25, 12:04 • 4642 перегляди

Віта Зеленецька

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