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Камбоджа планирует выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Камбоджа планирует выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это связано с его ролью в прекращении конфликта между Таиландом и Камбоджей, что привело к прекращению огня.

Камбоджа планирует выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Камбоджа планирует выдвинуть президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление вице-премьер-министра страны, передает УНН.

Детали

Во время недавнего выступления перед журналистами в Пномпене вице-премьер-министр Камбоджи Сан Чантол поблагодарил Дональда Трампа за установление мира и сказал, что он заслуживает быть номинированным на высшую международную награду, вручаемую человеку или организации, которая, как считается, сделала больше всего для "развития дружбы между народами".

Отмечается, что именно призыв Трампа на прошлой неделе помог "вырвать из тупика" мирные переговоры между Таиландом и Камбоджей, что за более чем 10 лет положило конец самым ожесточенным боям и привело к договоренности о прекращении огня.

После объявления перемирия пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х заявила, что Трамп добился этого.

Дайте ему Нобелевскую премию мира!

- написала она.

По данным Reuters, в результате пятидневных ожесточенных боев погибли по меньшей мере 43 человека, а более 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома — как на территории Камбоджи, так и в Таиланде.

"Мы признаем его большие усилия по миру", - сказал Чантол.

Напомним

Член Палаты представителей Бадди Картер выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Трамп, по словам Картера, сыграл ключевую роль в достижении перемирия и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.

Правительство Пакистана выдвинуло Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года за его "ключевое лидерство" в деэскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Однако Индия отрицает посредничество США, утверждая, что прекращение огня было достигнуто прямыми переговорами.

"Нобелевская премия мира — под угрозой": Трамп разочарован путиным и Нетаньяху — CNN31.07.25, 12:04 • 4641 просмотр

Вита Зеленецкая

Новости Мира
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Reuters
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