У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сложились напряженные отношения с российским диктатором владимиром путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Американский президент заявил, что не считает обнадеживающими свои последние телефонные разговоры с лидерами стран, которые сейчас ведут войны: россия — против Украины, а Израиль — с радикальной палестинской группировкой "ХАМАС".

Как говорится в публикации, поскольку Трамп пока не сумел прекратить обе войны, это мешает ему получить Нобелевскую премию мира. Он начал понимать, что не имеет возможности "быстро закончить" войны в Украине и на Ближнем Востоке, используя свои личные связи с путиным и Нетаньяху.

Трамп заявлял, что разочарован путиным, который много говорит о мире, а делает кардинально другое - отдает приказ своим войскам обстреливать Украину ракетами и дронами.

Тем временем Нетаньяху испытывает терпение Трампа воздушными ударами в Сирии и секторе Газа, где изображения голодающих детей вызвали международный резонанс и новые разногласия внутри партии Трампа относительно дальнейшей поддержки Израиля, сообщает CNN.

Дональд Трамп не первый президент США, который обнаружил, что "сотрудничество с Путиным - это легче сказать, чем сделать". Джордж Буш-младший рассказал, как во время президентства в 2001-2009 годах, глядя в глаза Путина, он почувствовал "его душу". Это произошло за семь лет до российского вторжения в Грузию.

Его преемник Барак Обама решил "перезагрузить" отношения с Россией, а тогдашняя госсекретарь Хиллари Клинтон, жена еще одного экс-президента США Билла Клинтона, подарила своему российскому коллеге Сергею Лаврову символическую красную кнопку с надписью "перезагрузка". Это произошло за пять лет до российской аннексии Крыма.

Напомним

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя совета безопасности рф и экс-президента россии дмитрия медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами. Он посоветовал ему следить за словами.

В ответ медведев высмеял Трампа и заявил, что "россия все правильно делает". В переводе на человеческий язык это означает, что кремлю все равно на санкции со стороны других стран и потери на фронте, а россия продолжит войну, пока не достигнет окончательной цели — уничтожения Украины как государства, а украинцев — как нации и народа.

Также он в завуалированной форме пригрозил США ядерным ударом.