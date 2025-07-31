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"Нехай згадає про "ходячих мерців": медвєдєв висміяв Трампа і заявив, що "росія права"

Київ • УНН

 • 98 перегляди

дмитро медведєв відповів Дональду Трампу на його слова про "небезпечну територію" та "мертві економіки" Індії та росії. Він висміяв президента США і натякнув на ядерну війну.

"Нехай згадає про "ходячих мерців": медвєдєв висміяв Трампа і заявив, що "росія права"

Колишній російський президент, прем’єр-міністр, а нині заступник голови ради безпеки рф дмитро медвєдєв відповів президент США Дональду Трампу у властивій для нього хамській манері. Про це він написав у соціальній мережі Telegram, передає УНН.

Деталі

Спочатку медведєв написав, що Дональд Трамп "заборонив соціальній мережі Truth Social працювати на території росії". Далі топ-чиновник країни агресора став виправдовувати агресію щодо України.

Якщо якісь слова колишнього президента росії викликають таку нервову реакцію у цілого такого грізного президента США, отже, росія у всьому права і продовжить йти своїм шляхом

- заявив медвєдєв.

У перекладі на людську мову ці слова означають, що кремлю все одно на санкції з боку інших країн і втрати на фронті, а росія продовжить війну, поки не досягне остаточної мети – знищення України як держави, а українців – як нації і народу.

Також медвєдев згадав слова Трампа про "небезпечну територію" і "мертві економіки Індії та росії". Він висміяв президента США і завуальовано пригрозив ядерною війною.

А про "мертву економіку" Індії та росії і "захід на небезпечну територію" – ну нехай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечною неіснуюча в природі "мертва рука"

 - написав медведев, додавши після цитати смайлик сміху.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова заступника голови ради безпеки рф й експрезидента росії дмитра медвєдєва, який пригрозив війною зі Сполученими Штатами. Він порадив йому стежити за словами.

Також УНН повідомляв, що днями заступник голови Ради безпеки рф й колишній президент росії дмитро медвєдєв у відповідь на рішення президента Дональда Трампа залишити путіну 10-12 днів на примирення з Україною, пригрозив війною зі США.

28 липня Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для росії щодо угоди про припинення вогню у війні проти України, який становитиме 10-12 днів. Це рішення прийнято через відсутність прогресу після попереднього 50-денного терміну.

Євген Устименко

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