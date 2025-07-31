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"Пусть вспомнит о "ходячих мертвецах": медведев высмеял Трампа и заявил, что "россия права"

Киев • УНН

 • 26 просмотра

дмитрий медведев ответил Дональду Трампу на его слова об "опасной территории" и "мертвых экономиках" Индии и россии. Он высмеял президента США и намекнул на ядерную войну.

"Пусть вспомнит о "ходячих мертвецах": медведев высмеял Трампа и заявил, что "россия права"

Бывший российский президент, премьер-министр, а ныне заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев ответил президенту США Дональду Трампу в свойственной ему хамской манере. Об этом он написал в социальной сети Telegram, передает УНН.

Детали

Сначала медведев написал, что Дональд Трамп "запретил социальной сети Truth Social работать на территории россии". Далее топ-чиновник страны-агрессора стал оправдывать агрессию в отношении Украины.

Если какие-то слова бывшего президента России вызывают такую нервную реакцию у целого такого грозного президента США, значит, россия во всем права и продолжит идти своим путем

- заявил Медведев.

В переводе на человеческий язык эти слова означают, что кремлю все равно на санкции со стороны других стран и потери на фронте, а россия продолжит войну, пока не достигнет окончательной цели – уничтожения Украины как государства, а украинцев – как нации и народа.

Также Медведев упомянул слова Трампа об "опасной территории" и "мертвых экономиках Индии и россии". Он высмеял президента США и завуалированно пригрозил ядерной войной.

А про "мертвую экономику" Индии и россии и "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука"

 - написал медведев, добавив после цитаты смайлик смеха.

Напомним

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя совета безопасности рф и экс-президента россии дмитрия медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами. Он посоветовал ему следить за словами.

Также УНН сообщал, что на днях заместитель председателя Совета безопасности рф и бывший президент россии дмитрий медведев в ответ на решение президента Дональда Трампа оставить Путину 10-12 дней на примирение с Украиной, пригрозил войной с США.

28 июля Дональд Трамп объявил об установлении нового дедлайна для россии по соглашению о прекращении огня в войне против Украины, который составит 10-12 дней. Это решение принято из-за отсутствия прогресса после предыдущего 50-дневного срока.

Евгений Устименко

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