"Нобелівська премія миру - під загрозою": Трамп розчарований путіним та Нетаньягу - CNN

У президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа склались напруженні стосунки з російським диктатором володимиром путіним і прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

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Американський президент заявив, що не вважає обнадійливими свої останні телефонні розмови з лідерами країн, які наразі ведуть війни: росія - проти України, а Ізраїль - з радикальним палестинським угрупуванням "ХАМАС".

Як йдеться у публікації, оскільки Трамп наразі не зумів припинити обідві війни, це заважає йому отримати Нобелівську премію миру. Він почав розуміти, що не має можливості "швидко закінчити" війни в Україні і на Близькому Сході, використовуючи свої особисті зв’язки з путіним і Нетаньягу.

Трамп заявляв, що розчарований путіним, який багато каже про мир, а робить кардинально інше - віддає наказ своїм військам обстрілювати Україну ракетами і дронами.

Тим часом Нетаньягу випробовує терпіння Трампа повітряними ударами в Сирії та секторі Газа, де зображення голодуючих дітей викликали міжнародний резонанс і нові розбіжності всередині партії Трампа щодо подальшої підтримки Ізраїлю, повідомляє CNN.

Дональд Трамп не перший президент США, який виявив, що "співпраця з Путіним - це легше сказати, ніж зробити". Джордж Буш-молодший розповів, як під час президентства у 2001-2009 роках, дивлячись в очі путіна, він відчув "його душу". Це сталось за сім років до російського вторгнення в Грузію.

Його наступник Барак Обама вирішив "перезавантажити" відносини з росією, а тодішня держсекретар Гіларі Клінтон, дружина ще одного експрезидента США Біла Клінтона, подарувала своєму російському колезі сергію лаврову символічну червону кнопку з написом "перезавантаження". Це сталось за п'ять років до російської анексії Криму.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова заступника голови ради безпеки рф й експрезидента росії дмитра медвєдєва, який пригрозив війною зі Сполученими Штатами. Він порадив йому стежити за словами.

У відповідь медвєдєв висміяв Трампа і заявив, що "росія все правильно робить". У перекладі на людську мову це означає, що кремлю все одно на санкції з боку інших країн і втрати на фронті, а росія продовжить війну, поки не досягне остаточної мети - знищення України як держави, а українців - як нації і народу.

Також він у завуальованій формі пригрозив США ядерним ударом.