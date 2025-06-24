Трампа висунули на Нобелівську премію миру за припинення вогню між Ізраїлем та Іраном – Fox News

Член Палати представників Бадді Картер, республіканець від штату Джорджія, написав до Комітету Нобелівської премії миру, заявивши, що очільник Білого дому Дональд Трамп відіграв "надзвичайну та історичну роль" у припиненні "збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном і запобіганні отриманню найбільшою у світі державою-спонсором тероризму найсмертоноснішої зброї на планеті". Про це пише пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Трамп оголосив, що "12-денна війна" закінчилася пізно в понеділок вдень припиненням вогню, яке мало набути чинності в ніч на вівторок. Таким чином війна нібито закінчилася трохи більше ніж через тиждень після того, як Ізраїль вперше завдав превентивного удару по Ірану, стверджуючи, що Тегеран небезпечно близький до отримання ядерної зброї.

Протягом наступних днів дві країни обмінялися ракетними ударами, а протягом вихідних США завдали власних авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану.

У понеділок Іран відповів ракетним ударом по американській авіабазі в Катарі, але попередив про це заздалегідь офіційних осіб США та Катару. Про постраждалих у результаті цієї атаки не повідомлялося.

Уряд Пакистану висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Вплив президента Трампа відіграв важливу роль у швидкому досягненні угоди, яку багато хто вважав неможливою. Президент Трамп також вжив сміливих, рішучих заходів, щоб зупинити ядерні амбіції Ірану та забезпечити, щоб найбільший у світі державний спонсор тероризму залишався нездатним отримати ядерну зброю – написав Картер у своєму листі.

Він заявив, що лідерство Трампа під час кризи "є прикладом тих самих ідеалів, які прагне визнати Нобелівська премія миру: прагнення до миру, запобігання війні та просування міжнародної гармонії. У регіоні, що страждає від історичної ворожнечі та політичної нестабільності, такий прорив вимагає як мужності, так і ясності розуму".

Президент Трамп продемонстрував і те, і інше, пропонуючи світові рідкісний проблиск надії. З цих причин я з повагою представляю цю номінацію Дональда Дж. Трампа, 47-го президента Сполучених Штатів, на Нобелівську премію миру – закінчив Картер.

Доповнення

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що Президент США Дональд Трамп зацікавлений завершити війну в Україні, оскільки він має амбіцію отримати Нобелівську премію миру. За його словами, це можливо тільки з припиненням цієї війни.

"Якщо передивитися зустріч в Овальному кабінеті, він дуже чітко визначив свою позицію. Він каже: я – посередник. Він ні на чиєму боці. Каже: я – посередник, я хочу і можу вам допомогти різними способами... Він все одно, я думаю, має мотив отримати Нобелівську премію миру, а це можливо тільки в тій ситуації, якщо дійсно закінчити війну в Україні" - сказав Резніков.