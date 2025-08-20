Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь

$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 53322 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 89556 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 83124 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 81127 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 51019 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 34353 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98494 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73739 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86843 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103990 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 89556 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 83124 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 62412 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 81127 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 67574 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Сенатор Річард Блюменталь заявив, що політика умиротворення не наблизить Дональда Трампа до Нобелівської премії миру. Він вважає, що це лише дасть путіну більше часу та ресурсів.

Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь

Сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що політика умиротворення не наблизить президента США Дональда Трампа до Нобелівської премії миру. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Блюменталя у соцмережі Х

Пестити кровожерливого вбивцю шматочками території та обіцянками гарної поведінки не принесло "миру в наш час". Політика умиротворення не наблизить Трампа до Нобелівської премії миру так само, як Чемберлена

- йдеться у дописі американського політика.

За словами Блюменталя, володимир путін вже ставить під сумнів "хвастощі" Трампа, ніби відкидаючи реальні, надійні гарантії безпеки.

"Заплутуючи та перешкоджаючи, затягуючи мирні переговори без будь-якого припинення вогню, його мета - розіграти Трампа, щоб отримати більше часу, більше території, більше скарбів від продажу нафти та газу. Магічне мислення Трампа загрожує уповільненим Мюнхеном - повторенням помилки політики умиротворення", - написав він.

Нагадаємо

Президент США неодноразово публічно заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію за свою посередницьку діяльність у різних міжнародних конфліктах. Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон каже, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу серед тих, хто запропонує кандидатуру нинішнього президента-республіканця на цю премію. 

Камбоджа планує висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це пов'язано з його роллю у припиненні конфлікту між Таїландом і Камбоджею, що призвело до припинення вогню.

Член Палати представників Бадді Картер висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у припиненні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп, за словами Картера, відіграв ключову роль у досягненні перемир'я та запобіганні отриманню Іраном ядерної зброї.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні задля Нобелівської премії миру. Трамп позиціонує себе як посередник, не приймаючи жодної зі сторін, і випробовує різні методи для досягнення переговорів.

Віта Зеленецька

