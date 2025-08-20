Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь
Київ • УНН
Сенатор Річард Блюменталь заявив, що політика умиротворення не наблизить Дональда Трампа до Нобелівської премії миру. Він вважає, що це лише дасть путіну більше часу та ресурсів.
Сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що політика умиротворення не наблизить президента США Дональда Трампа до Нобелівської премії миру. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Блюменталя у соцмережі Х
Пестити кровожерливого вбивцю шматочками території та обіцянками гарної поведінки не принесло "миру в наш час". Політика умиротворення не наблизить Трампа до Нобелівської премії миру так само, як Чемберлена
За словами Блюменталя, володимир путін вже ставить під сумнів "хвастощі" Трампа, ніби відкидаючи реальні, надійні гарантії безпеки.
"Заплутуючи та перешкоджаючи, затягуючи мирні переговори без будь-якого припинення вогню, його мета - розіграти Трампа, щоб отримати більше часу, більше території, більше скарбів від продажу нафти та газу. Магічне мислення Трампа загрожує уповільненим Мюнхеном - повторенням помилки політики умиротворення", - написав він.
Нагадаємо
Президент США неодноразово публічно заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію за свою посередницьку діяльність у різних міжнародних конфліктах. Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон каже, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу серед тих, хто запропонує кандидатуру нинішнього президента-республіканця на цю премію.
Камбоджа планує висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це пов'язано з його роллю у припиненні конфлікту між Таїландом і Камбоджею, що призвело до припинення вогню.
Член Палати представників Бадді Картер висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у припиненні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп, за словами Картера, відіграв ключову роль у досягненні перемир'я та запобіганні отриманню Іраном ядерної зброї.
Колишній міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні задля Нобелівської премії миру. Трамп позиціонує себе як посередник, не приймаючи жодної зі сторін, і випробовує різні методи для досягнення переговорів.