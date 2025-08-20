Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь
Киев • УНН
Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что политика умиротворения не приблизит Дональда Трампа к Нобелевской премии мира. Он считает, что это лишь даст Путину больше времени и ресурсов.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что политика умиротворения не приблизит президента США Дональда Трампа к Нобелевской премии мира. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Блюменталя в соцсети Х
Ласкать кровожадного убийцу кусочками территории и обещаниями хорошего поведения не принесло "мира в наше время". Политика умиротворения не приблизит Трампа к Нобелевской премии мира так же, как Чемберлена
По словам Блюменталя, владимир путин уже ставит под сомнение "хвастовство" Трампа, будто отвергая реальные, надежные гарантии безопасности.
"Запутывая и препятствуя, затягивая мирные переговоры без какого-либо прекращения огня, его цель - разыграть Трампа, чтобы получить больше времени, больше территории, больше сокровищ от продажи нефти и газа. Магическое мышление Трампа угрожает замедленным Мюнхеном - повторением ошибки политики умиротворения", - написал он.
Напомним
Президент США неоднократно публично заявлял, что заслуживает Нобелевской премии за свою посредническую деятельность в различных международных конфликтах. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон говорит, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху среди тех, кто предложит кандидатуру нынешнего президента-республиканца на эту премию.
Камбоджа планирует выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это связано с его ролью в прекращении конфликта между Таиландом и Камбоджей, что привело к прекращению огня.
Член Палаты представителей Бадди Картер выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Трамп, по словам Картера, сыграл ключевую роль в достижении перемирия и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.
Бывший министр обороны Алексей Резников считает, что Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине ради Нобелевской премии мира. Трамп позиционирует себя как посредник, не принимая ни одной из сторон, и испытывает различные методы для достижения переговоров.