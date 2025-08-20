$41.260.08
19 августа, 12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что политика умиротворения не приблизит Дональда Трампа к Нобелевской премии мира. Он считает, что это лишь даст Путину больше времени и ресурсов.

Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что политика умиротворения не приблизит президента США Дональда Трампа к Нобелевской премии мира. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Блюменталя в соцсети Х

Ласкать кровожадного убийцу кусочками территории и обещаниями хорошего поведения не принесло "мира в наше время". Политика умиротворения не приблизит Трампа к Нобелевской премии мира так же, как Чемберлена

- говорится в сообщении американского политика.

По словам Блюменталя, владимир путин уже ставит под сомнение "хвастовство" Трампа, будто отвергая реальные, надежные гарантии безопасности.

"Запутывая и препятствуя, затягивая мирные переговоры без какого-либо прекращения огня, его цель - разыграть Трампа, чтобы получить больше времени, больше территории, больше сокровищ от продажи нефти и газа. Магическое мышление Трампа угрожает замедленным Мюнхеном - повторением ошибки политики умиротворения", - написал он.

Напомним

Президент США неоднократно публично заявлял, что заслуживает Нобелевской премии за свою посредническую деятельность в различных международных конфликтах. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон говорит, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху среди тех, кто предложит кандидатуру нынешнего президента-республиканца на эту премию. 

Камбоджа планирует выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это связано с его ролью в прекращении конфликта между Таиландом и Камбоджей, что привело к прекращению огня.

Член Палаты представителей Бадди Картер выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Трамп, по словам Картера, сыграл ключевую роль в достижении перемирия и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.

Бывший министр обороны Алексей Резников считает, что Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине ради Нобелевской премии мира. Трамп позиционирует себя как посредник, не принимая ни одной из сторон, и испытывает различные методы для достижения переговоров.

Вита Зеленецкая

политика
Владимир Путин
X Corp.
Камбоджа
Алексей Резников
Израиль
Таиланд
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Украина
Иран