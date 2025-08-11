Трамп прагне отримати Нобелівську премію миру "більше за все на світі" - екс-радник президента США
Джон Болтон стверджує, що Трамп "більше за все на світі" хоче Нобелівську премію миру. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може висунути його кандидатуру.
Президент США неодноразово публічно заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію за свою посередницьку діяльність у різних міжнародних конфліктах. Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон каже, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу серед тих, хто запропонує кандидатуру нинішнього президента-республіканця на цю премію.
Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон заявив, що нинішній президент США "більше за все на світі хоче отримати Нобелівську премію миру".
Обговорюючи нещодавні кроки Білого дому у зовнішній політиці, Болтон - відомий критик зовнішньополітичних рішень президента Трампа - зазначив, що не вірить у суттєву зміну ситуації, незважаючи на проведення угод між Азербайджаном та Вірменією, а також між Конго та Руандою.
Крім того, Болтон зазначив, що "шлях до серця" Трампа "відкрили" такі лідери, як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Цей шлях полягатиме в тому, щоб запропонувати кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру.
Я думаю, що Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче Нобелівської премії миру більше за все, і шлях до його серця, як виявив керівник апарату Пакистану [Асім] Мунір, Бібі Нетаньягу, запропонував висунути його
У липні УНН передавав, що Дональд Трамп заявив про напружені стосунки з путіним та Нетаньягу, і це - заважає президенту США отримати Нобелівську премію миру.
Президенти Вірменії та Азербайджану уклали мирну угоду за посередництва США.
На сході Конго бойовики угруповання ADF, пов'язаного з "Ісламською державою", напали на церкву в місті Команда.
Посол України в США Оксана Маркарова переконана, що Трамп діятиме з позиції сили під час переговорів з путіним.