Трамп прагне отримати Нобелівську премію миру "більше за все на світі" - екс-радник президента США

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
10:23 • 25363 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 26432 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 73639 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 100172 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 92075 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 65711 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 115470 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 199447 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129156 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293791 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
53%
752мм
Популярнi новини
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова11 серпня, 03:04 • 56651 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 79957 перегляди
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України08:11 • 20843 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 22617 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення10:29 • 22059 перегляди
Публікації
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 17248 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 22714 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23 • 25344 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 73610 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 100146 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Маріуполь
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 85450 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 199439 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 350611 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 253493 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 261365 перегляди
Актуальне
Facebook
Безпілотний літальний апарат
The Hill
Х-101
Ґардіан

Трамп прагне отримати Нобелівську премію миру "більше за все на світі" - екс-радник президента США

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Джон Болтон стверджує, що Трамп "більше за все на світі" хоче Нобелівську премію миру. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може висунути його кандидатуру.

Трамп прагне отримати Нобелівську премію миру "більше за все на світі" - екс-радник президента США

Президент США неодноразово публічно заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію за свою посередницьку діяльність у різних міжнародних конфліктах. Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон каже, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу серед тих, хто запропонує  кандидатуру нинішнього президента-республіканця на цю премію. 

Передає УНН із посиланням на The Hill.

Деталі

Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон заявив, що нинішній президент США "більше за все на світі хоче отримати Нобелівську премію миру".

Обговорюючи нещодавні кроки Білого дому у зовнішній політиці, Болтон - відомий критик зовнішньополітичних рішень президента Трампа - зазначив, що не вірить у суттєву зміну ситуації, незважаючи на проведення угод між Азербайджаном та Вірменією, а також між Конго та Руандою.

Крім того, Болтон зазначив, що "шлях до серця" Трампа "відкрили" такі лідери, як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Цей шлях полягатиме в тому, щоб запропонувати кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру.

Я думаю, що Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче Нобелівської премії миру більше за все, і шлях до його серця, як виявив керівник апарату Пакистану [Асім] Мунір, Бібі Нетаньягу, запропонував висунути його

– сказав Болтон.

Нагадаємо

У липні УНН передавав, що Дональд Трамп заявив про напружені стосунки з путіним та Нетаньягу, і це - заважає президенту США отримати Нобелівську премію миру.

Президенти Вірменії та Азербайджану уклали мирну угоду за посередництва США.

На сході Конго бойовики угруповання ADF, пов'язаного з "Ісламською державою", напали на церкву в місті Команда. 

Посол України в США Оксана Маркарова переконана, що Трамп діятиме з позиції сили під час переговорів з путіним

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Оксана Маркарова
Ізраїль
The Hill
Білий дім
Дональд Трамп
Вірменія
Азербайджан
Руанда
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Демократична Республіка Конго