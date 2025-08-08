Вірменія та Азербайджан підписали історичну мирну угоду у Білому домі
Київ • УНН
Президенти Вірменії та Азербайджану уклали мирну угоду за посередництва США. Документ містить 17 пунктів, що стосуються визнання суверенітету, економічного партнерства та створення транзитного маршруту.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян уклали знакову мирну угоду між двома державами за посередництва президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію підписання угоди.
Деталі
8 серпня, у Вашингтоні було підписано декілька документів, серед яких ключовою стала рамкова двостороння угода між Вірменією та Азербайджаном.
Документ містить 17 пунктів і наразі залишається засекреченим, проте деякі його положення вже стали відомі. Угода покликана нормалізувати відносини між державами через взаємне визнання суверенітету та територіальної цілісності, а також передбачає зміцнення економічного партнерства.
Важливим елементом угоди є створення транзитного маршруту через Зангезурський коридор, який з’єднає основну територію Азербайджану з його анклавом Нахічевань. За даними ЗМІ, угода містить положення про відмову сторін від міжнародних позовів і заборону на розміщення військ третіх країн на спільному кордоні.
Інші пункти, які раніше з’являлися в медіа обох держав, стосуються визначення лінії кордону, обміну полоненими та впровадження заходів для підтримки біженців і внутрішньо переміщених осіб. Таким чином, документ має стати комплексною основою для врегулювання тривалого конфлікту та налагодження співпраці між двома країнами.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув до Білого дому для участі в мирному саміті з Азербайджаном, організованому Трампом. Церемонія підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном відбулася 8 серпня.