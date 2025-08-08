Вірменія та Азербайджан підписали історичну мирну угоду у Білому домі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян уклали знакову мирну угоду між двома державами за посередництва президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію підписання угоди.

Деталі

8 серпня, у Вашингтоні було підписано декілька документів, серед яких ключовою стала рамкова двостороння угода між Вірменією та Азербайджаном.

Документ містить 17 пунктів і наразі залишається засекреченим, проте деякі його положення вже стали відомі. Угода покликана нормалізувати відносини між державами через взаємне визнання суверенітету та територіальної цілісності, а також передбачає зміцнення економічного партнерства.

Важливим елементом угоди є створення транзитного маршруту через Зангезурський коридор, який з’єднає основну територію Азербайджану з його анклавом Нахічевань. За даними ЗМІ, угода містить положення про відмову сторін від міжнародних позовів і заборону на розміщення військ третіх країн на спільному кордоні.

Інші пункти, які раніше з’являлися в медіа обох держав, стосуються визначення лінії кордону, обміну полоненими та впровадження заходів для підтримки біженців і внутрішньо переміщених осіб. Таким чином, документ має стати комплексною основою для врегулювання тривалого конфлікту та налагодження співпраці між двома країнами.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув до Білого дому для участі в мирному саміті з Азербайджаном, організованому Трампом. Церемонія підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном відбулася 8 серпня.