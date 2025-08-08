$41.460.15
8 августа, 15:03 • 20360 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 87414 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 95087 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 57331 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 116297 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 67459 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 49737 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 36862 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 97574 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 26004 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Армения и Азербайджан подписали историческое мирное соглашение в Белом доме

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Президенты Армении и Азербайджана заключили мирное соглашение при посредничестве США. Документ содержит 17 пунктов, касающихся признания суверенитета, экономического партнерства и создания транзитного маршрута.

Армения и Азербайджан подписали историческое мирное соглашение в Белом доме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили знаковое мирное соглашение между двумя государствами при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию подписания соглашения.

Детали

8 августа в Вашингтоне было подписано несколько документов, среди которых ключевым стало рамочное двустороннее соглашение между Арменией и Азербайджаном.

Документ содержит 17 пунктов и пока остается засекреченным, однако некоторые его положения уже стали известны. Соглашение призвано нормализовать отношения между государствами через взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, а также предусматривает укрепление экономического партнерства.

Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News08.08.25, 13:49 • 116291 просмотр

Важным элементом соглашения является создание транзитного маршрута через Зангезурский коридор, который соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом Нахичевань. По данным СМИ, соглашение содержит положения об отказе сторон от международных исков и запрете на размещение войск третьих стран на общей границе.

Другие пункты, которые ранее появлялись в медиа обоих государств, касаются определения линии границы, обмена пленными и внедрения мер для поддержки беженцев и внутренне перемещенных лиц. Таким образом, документ должен стать комплексной основой для урегулирования длительного конфликта и налаживания сотрудничества между двумя странами.

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для участия в мирном саммите с Азербайджаном, организованном Трампом. Церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном состоялась 8 августа.

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Ильхам Алиев
Белый дом
Никол Пашинян
Вашингтон
Дональд Трамп
Армения
Азербайджан
Соединённые Штаты