Армения и Азербайджан подписали историческое мирное соглашение в Белом доме
Президенты Армении и Азербайджана заключили мирное соглашение при посредничестве США. Документ содержит 17 пунктов, касающихся признания суверенитета, экономического партнерства и создания транзитного маршрута.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили знаковое мирное соглашение между двумя государствами при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию подписания соглашения.
8 августа в Вашингтоне было подписано несколько документов, среди которых ключевым стало рамочное двустороннее соглашение между Арменией и Азербайджаном.
Документ содержит 17 пунктов и пока остается засекреченным, однако некоторые его положения уже стали известны. Соглашение призвано нормализовать отношения между государствами через взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, а также предусматривает укрепление экономического партнерства.
Важным элементом соглашения является создание транзитного маршрута через Зангезурский коридор, который соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом Нахичевань. По данным СМИ, соглашение содержит положения об отказе сторон от международных исков и запрете на размещение войск третьих стран на общей границе.
Другие пункты, которые ранее появлялись в медиа обоих государств, касаются определения линии границы, обмена пленными и внедрения мер для поддержки беженцев и внутренне перемещенных лиц. Таким образом, документ должен стать комплексной основой для урегулирования длительного конфликта и налаживания сотрудничества между двумя странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для участия в мирном саммите с Азербайджаном, организованном Трампом. Церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном состоялась 8 августа.