$41.460.15
48.280.01
ukenru
10:49 • 2670 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 22305 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 18867 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 17421 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 29497 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 18829 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 42250 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 48482 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 28549 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 96133 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.5м/с
35%
756мм
Популярные новости
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 33885 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto8 августа, 02:56 • 25177 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 25375 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 28081 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 30581 просмотра
публикации
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 29537 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 31516 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 42277 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки8 августа, 04:04 • 48506 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 96155 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Эмманюэль Макрон
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 134178 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 150670 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 158276 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 148490 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 158224 просмотра
Актуальное
Facebook
Ми-8
Ми-24
Шахед-136
Тесла Модель Y

Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News

Киев • УНН

 • 2702 просмотра

Встреча президентов США и РФ может состояться в следующий понедельник, Рим рассматривается как место проведения. Это будет первая встреча Трампа и Путина после возвращения Трампа на пост.

Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News

Встреча президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина может состояться уже в следующий понедельник, для встречи рассматривается Рим, со ссылкой на источники сообщает американский телеканал Fox News, пишет УНН.

Саммит между российским президентом владимиром путиным и президентом США Трампом может состояться уже на следующей неделе. Два источника, знакомые с переговорами, сообщили Fox News, что саммит готовится уже в этот понедельник, а Рим является одним из обсуждаемых мест

- сообщает телеканал.

Как отмечается, "если встреча состоится позже на той неделе, Рим все еще может быть вариантом, хотя другие страны Европы и других регионов также находятся в поле зрения".

Саммит, как отмечается, все еще может в конечном итоге сорваться.

Встреча путина и Трампа в случае проведения будет их первой с момента возвращения Трампа на пост президента США в этом году. "Это будет важной вехой в 3-летней войне, хотя нет никакого обещания, что такая встреча приведет к прекращению боевых действий, поскольку россия и Украина остаются далеко друг от друга в своих требованиях", - отмечает телеканал.

Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, как указано, не ответил на вопрос о возможном месте встречи, но когда его спросили о саммите с путиным и Зеленским, он сказал, что "есть очень хорошая перспектива, что они" встретятся.

Президент США отказался прогнозировать, насколько близок он к достижению соглашения о прекращении боевых действий, сказав: "Я уже был разочарован этим раньше".

"Это зависит от Путина": Трамп ответил, действителен ли дедлайн по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной08.08.25, 00:18 • 13551 просмотр

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Фокс Ньюс
Белый дом
Рим
Дональд Трамп
Соединённые Штаты