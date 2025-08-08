Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Киев • УНН
Встреча президентов США и РФ может состояться в следующий понедельник, Рим рассматривается как место проведения. Это будет первая встреча Трампа и Путина после возвращения Трампа на пост.
Встреча президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина может состояться уже в следующий понедельник, для встречи рассматривается Рим, со ссылкой на источники сообщает американский телеканал Fox News, пишет УНН.
Саммит между российским президентом владимиром путиным и президентом США Трампом может состояться уже на следующей неделе. Два источника, знакомые с переговорами, сообщили Fox News, что саммит готовится уже в этот понедельник, а Рим является одним из обсуждаемых мест
Как отмечается, "если встреча состоится позже на той неделе, Рим все еще может быть вариантом, хотя другие страны Европы и других регионов также находятся в поле зрения".
Саммит, как отмечается, все еще может в конечном итоге сорваться.
Встреча путина и Трампа в случае проведения будет их первой с момента возвращения Трампа на пост президента США в этом году. "Это будет важной вехой в 3-летней войне, хотя нет никакого обещания, что такая встреча приведет к прекращению боевых действий, поскольку россия и Украина остаются далеко друг от друга в своих требованиях", - отмечает телеканал.
Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, как указано, не ответил на вопрос о возможном месте встречи, но когда его спросили о саммите с путиным и Зеленским, он сказал, что "есть очень хорошая перспектива, что они" встретятся.
Президент США отказался прогнозировать, насколько близок он к достижению соглашения о прекращении боевых действий, сказав: "Я уже был разочарован этим раньше".
