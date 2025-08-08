"Это зависит от Путина": Трамп ответил, действителен ли дедлайн по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп отметил, что срок для Путина по прекращению огня зависит от решения главы Кремля. Ранее Трамп установил 10-дневный дедлайн для достижения соглашения о прекращении боевых действий в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что крайний срок для российского диктатора Владимира Путина по прекращению огня зависит от главы Кремля, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, действителен ли еще крайний срок для Путина по прекращению огня на завтра, или это изменилось из-за переговоров, Трамп ответил: "Это зависит от него".
"Посмотрим, что он скажет, но решение за ним. Очень разочарован. Да", - сказал глава Белого дома.
Напомним
29 июля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что новый срок для президента России Владимира Путина по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной – 10 дней.
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп08.08.25, 00:06 • 650 просмотров