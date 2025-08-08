Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Путин не должен встречаться с Зеленским до встречи с ним. Он подчеркнул, что Путин и Зеленский хотели бы встретиться с ним.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не должен встречаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед встречей с ним, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, должен ли Путин встретиться с Зеленским перед встречей с Трампом, президент США ответил: "Нет".
"Ему не нужно встречаться с Президентом Владимиром Зеленским. Они бы хотели встретиться со мной. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло", - сказал Трамп.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным только при условии, что российский диктатор также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
