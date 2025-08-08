$41.610.07
48.290.19
ukenru
21:06 • 640 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
15:56 • 48323 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 47932 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 106453 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 106615 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 94906 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 144438 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 74576 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47251 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46201 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Теги
Авторы
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Путин не должен встречаться с Зеленским до встречи с ним. Он подчеркнул, что Путин и Зеленский хотели бы встретиться с ним.

Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не должен встречаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед встречей с ним, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, должен ли Путин встретиться с Зеленским перед встречей с Трампом, президент США ответил: "Нет".

"Ему не нужно встречаться с Президентом Владимиром Зеленским. Они бы хотели встретиться со мной. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло", - сказал Трамп.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным только при условии, что российский диктатор также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский анонсировал разговор советников по безопасности Украины и стран Европы, будет и представитель Трампа07.08.25, 20:36 • 1924 просмотра

Павел Башинский

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина