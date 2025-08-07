Зеленский анонсировал разговор советников по безопасности Украины и стран Европы, будет и представитель Трампа
Киев • УНН
Сегодня состоится разговор советников по безопасности Украины, других стран Европы и представителя президента США. Будут обсуждаться скоординированные подходы в дипломатии и общая позиция по прекращению огня.
Сегодня, 7 августа, должен состояться разговор советников по безопасности Украины, других стран Европы, во время которого также будет присутствовать представитель президента США Дональда Трампа. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня состоится еще разговор советников по безопасности Украины, других стран Европы, также американского представителя – будет там представитель президента Трампа. Все детали обсудят. Нам нужны действительно скоординированные и максимально проработанные подходы в дипломатии
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина предложила, чтобы в ближайшее время представители Киева и партнеров определили общую позицию прекращения огня.