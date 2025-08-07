$41.610.07
Эксклюзив
15:56 • 31808 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
14:11 • 33376 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 84858 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 85637 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 85195 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 127930 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 71806 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 46243 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 45639 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56484 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Зеленский анонсировал разговор советников по безопасности Украины и стран Европы, будет и представитель Трампа

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Сегодня состоится разговор советников по безопасности Украины, других стран Европы и представителя президента США. Будут обсуждаться скоординированные подходы в дипломатии и общая позиция по прекращению огня.

Зеленский анонсировал разговор советников по безопасности Украины и стран Европы, будет и представитель Трампа

Сегодня, 7 августа, должен состояться разговор советников по безопасности Украины, других стран Европы, во время которого также будет присутствовать представитель президента США Дональда Трампа. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня состоится еще разговор советников по безопасности Украины, других стран Европы, также американского представителя – будет там представитель президента Трампа. Все детали обсудят. Нам нужны действительно скоординированные и максимально проработанные подходы в дипломатии 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина предложила, чтобы в ближайшее время представители Киева и партнеров определили общую позицию прекращения огня.

Павел Башинский

политика
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина