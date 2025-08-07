Зеленський анонсував розмову безпекових радників України та країн Європи, буде й представник Трампа
Київ • УНН
Сьогодні відбудеться розмова безпекових радників України, інших країн Європи та представника президента США. Обговорюватимуться скоординовані підходи в дипломатії та спільна позиція щодо припинення вогню.
Сьогодні, 7 серпня, має відбутися розмова безпекових радників України, інших країн Європи, під час якої також буде присутній представник президента США Дональда Трампа. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні відбудеться ще розмова безпекових радників України, інших країн Європи, також американського представника – буде там представник президента Трампа. Всі деталі обговорять. Нам потрібні справді скоординовані та максимально пропрацьовані підходи в дипломатії
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна запропонувала, щоб найближчим часом представники Києва та партнерів визначили спільну позицію припинення вогню.