Зеленський запропонував, щоб представники України та партнерів визначили спільну позицію щодо припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна запропонувала, щоб найближчим часом представники Києва та партнерів визначили спільну позицію припинення вогню. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Як розповів Зеленський, дорогою від українських бригад на Сумщині провів розмову з президентом США Дональдом Трампом після того, як представник президента США Стів Віткофф був у москві.

На дзвінку були європейські лідери – я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в москві. Схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники – України та партнерів, наші радники з питань безпеки – говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд