Зеленський запропонував, щоб представники України та партнерів визначили спільну позицію щодо припинення вогню
Київ • УНН
Президент Зеленський після розмови з Дональдом Трампом заявив, що Україна запропонувала визначити спільну позицію щодо припинення вогню. На дзвінку були європейські лідери, обговорювали ситуацію після візиту представника США до Москви.
Президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна запропонувала, щоб найближчим часом представники Києва та партнерів визначили спільну позицію припинення вогню. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Як розповів Зеленський, дорогою від українських бригад на Сумщині провів розмову з президентом США Дональдом Трампом після того, як представник президента США Стів Віткофф був у москві.
На дзвінку були європейські лідери – я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в москві. Схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники – України та партнерів, наші радники з питань безпеки – говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія тепер більше налаштована на припинення вогню, адже на них спрацьовує тиск.