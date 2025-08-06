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Зеленский предложил, чтобы представители Украины и партнеров определили общую позицию по прекращению огня

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Президент Зеленский после разговора с Дональдом Трампом заявил, что Украина предложила определить общую позицию по прекращению огня. На звонке присутствовали европейские лидеры, обсуждавшие ситуацию после визита представителя США в москву.

Зеленский предложил, чтобы представители Украины и партнеров определили общую позицию по прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина предложила, чтобы в ближайшее время представители Киева и партнеров определили общую позицию прекращения огня. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Как рассказал Зеленский, по дороге от украинских бригад в Сумской области провел разговор с президентом США Дональдом Трампом после того, как представитель президента США Стив Уиткофф был в москве.

На звонке были европейские лидеры – я благодарен каждому за поддержку. Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты. Мы предложили, чтобы в ближайшее время наши представители – Украины и партнеров, наши советники по вопросам безопасности – будут говорить, чтобы определить нашу позицию, нашу общую позицию и наш общий взгляд 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия теперь больше настроена на прекращение огня, так как на них срабатывает давление.

Павел Башинский

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина