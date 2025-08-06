Зеленский предложил, чтобы представители Украины и партнеров определили общую позицию по прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина предложила, чтобы в ближайшее время представители Киева и партнеров определили общую позицию прекращения огня. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Как рассказал Зеленский, по дороге от украинских бригад в Сумской области провел разговор с президентом США Дональдом Трампом после того, как представитель президента США Стив Уиткофф был в москве.

На звонке были европейские лидеры – я благодарен каждому за поддержку. Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты. Мы предложили, чтобы в ближайшее время наши представители – Украины и партнеров, наши советники по вопросам безопасности – будут говорить, чтобы определить нашу позицию, нашу общую позицию и наш общий взгляд