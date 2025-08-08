Прем’єр Вірменії прибув до Білого дому, де очікується підписання мирної угоди з Азербайджаном

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув до Білого дому для підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув до Білого дому для участі в мирному саміті з Азербайджаном, організованому Трампом - пише видання.

Повідомляється, що коли Трамп і Пашинян стояли поруч і тиснули один одному руки, журналіст вигукнув питання про переслідуваних християн у Вірменії. Трамп не відповів на питання, а замість цього сказав: "Дякую вам дуже".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп анонсував підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном 8 серпня. Церемонія відбудеться в Білому домі за участю лідерів обох країн.