06:06 • 10015 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04 • 18461 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 19345 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 71968 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 59066 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 119485 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114315 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 96932 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 146823 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 75173 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду в Білому домі - Трамп

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Президент США Дональд Трамп анонсував підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном 8 серпня. Церемонія відбудеться в Білому домі за участю лідерів обох країн.

Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду в Білому домі - Трамп

Вірменія й Азербайджан, як очікується, підпишуть мирну угоду на зустрічі в Білому домі, повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social у ніч на 8 серпня, пише УНН.

Я з нетерпінням чекаю завтра (8 серпня) в Білому домі на зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на історичному мирному саміті. (...) Завтра (8 серпня) президент Алієв та прем'єр-міністр Пашинян приєднаються до мене в Білому домі на офіційну церемонію підписання мирної угоди

- написав Трамп.

Сполучені Штати, з його слів, також "підпишуть двосторонні угоди з обома країнами, щоб разом використовувати економічні можливості, щоб ми могли повністю розкрити потенціал регіону Південного Кавказу". 

Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду у Вашингтоні, США отримають ексклюзивні права на транзитний коридор - Reuters08.08.25, 01:32 • 3386 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Ільхам Алієв
Truth Social
Білий дім
Нікол Пашинян
Дональд Трамп
Вірменія
Азербайджан
Сполучені Штати Америки