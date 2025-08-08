Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду в Білому домі - Трамп

Вірменія й Азербайджан, як очікується, підпишуть мирну угоду на зустрічі в Білому домі, повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social у ніч на 8 серпня, пише УНН.

Я з нетерпінням чекаю завтра (8 серпня) в Білому домі на зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на історичному мирному саміті. (...) Завтра (8 серпня) президент Алієв та прем'єр-міністр Пашинян приєднаються до мене в Білому домі на офіційну церемонію підписання мирної угоди - написав Трамп.

Сполучені Штати, з його слів, також "підпишуть двосторонні угоди з обома країнами, щоб разом використовувати економічні можливості, щоб ми могли повністю розкрити потенціал регіону Південного Кавказу".

