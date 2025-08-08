$41.610.07
Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение в Белом доме - Трамп

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном 8 августа. Церемония состоится в Белом доме с участием лидеров обеих стран.

Армения и Азербайджан, как ожидается, подпишут мирное соглашение на встрече в Белом доме, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social в ночь на 8 августа, пишет УНН.

Я с нетерпением жду завтра (8 августа) в Белом доме встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на историческом мирном саммите. (...) Завтра (8 августа) президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальную церемонию подписания мирного соглашения

- написал Трамп.

Соединенные Штаты, по его словам, также "подпишут двусторонние соглашения с обеими странами, чтобы вместе использовать экономические возможности, чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал региона Южного Кавказа". 

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Ильхам Алиев
Truth Social
Белый дом
Никол Пашинян
Дональд Трамп
Армения
Азербайджан
Соединённые Штаты