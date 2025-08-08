Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение в Белом доме - Трамп

Армения и Азербайджан, как ожидается, подпишут мирное соглашение на встрече в Белом доме, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social в ночь на 8 августа, пишет УНН.

Я с нетерпением жду завтра (8 августа) в Белом доме встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на историческом мирном саммите. (...) Завтра (8 августа) президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальную церемонию подписания мирного соглашения - написал Трамп.

Соединенные Штаты, по его словам, также "подпишут двусторонние соглашения с обеими странами, чтобы вместе использовать экономические возможности, чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал региона Южного Кавказа".

