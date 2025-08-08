$41.610.07
Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение в Вашингтоне, США получат эксклюзивные права на транзитный коридор - Reuters

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Лидеры Армении и Азербайджана подпишут мирное соглашение в Вашингтоне 8 августа. Соглашение предоставит США эксклюзивные права на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение в Вашингтоне, США получат эксклюзивные права на транзитный коридор - Reuters

Лидеры Армении и Азербайджана в пятницу, 8 августа, подпишут в Вашингтоне мирное соглашение, предусматривающее исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что Армения и Азербайджан находятся в конфликте с конца 1980-х годов, когда Нагорный Карабах – азербайджанский регион с преимущественно армянским населением – отделился от Азербайджана при поддержке Армении. Как Армения, так и Азербайджан получили независимость от Советского Союза в 1991 году.

Мирное соглашение может трансформировать Южный Кавказ, энергопроизводящий регион, граничащий с Россией, Европой, Турцией и Ираном, который пересекают нефте- и газопроводы, но разрывается закрытыми границами и давними этническими конфликтами

- говорится в статье.

Москва расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном - ГУР05.07.25, 18:41 • 3403 просмотра

Указывается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишут в Белом доме рамочное соглашение, направленное на достижение "конкретного пути к миру" и решение давно назревшей проблемы транзита.

Армения планирует предоставить Соединенным Штатам эксклюзивные специальные права на развитие на длительный период транзитного коридора, который будет назван "Маршрут Трампа за международный мир и процветание"

- цитирует СМИ собеседников.

Также отмечается, что, кроме того, лидеры Армении и Азербайджана подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которую с момента ее создания в 1999 году возглавляли Франция, Россия и США с целью посредничества в конфликте.

"Американские чиновники считают, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может побудить к переговорам о присоединении Азербайджана к Авраамским соглашениям - пакету договоренностей о нормализации отношений между Израилем и четырьмя мусульманскими странами, заключенных Трампом во время первой каденции", - пишет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме в пятницу, 8 августа. Это будет попыткой достичь соглашения между двумя странами, находящимися в многолетнем конфликте.

Армения и Азербайджан вытесняют влияние России, которая потеряла внешнеполитические рычаги - ЦПД01.07.25, 17:23 • 2134 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Ильхам Алиев
Израиль
Белый дом
Никол Пашинян
Reuters
Дональд Трамп
Армения
Азербайджан
Турция
Соединённые Штаты
Иран