Мирні переговори: Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану у Білому домі - WP

Президент США Дональд Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі у п'ятницю, 8 серпня. Це буде спробою досягти угоди між двома країнами, які перебувають у багаторічному конфлікті. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на двох неназваних високопосадовців Білого дому, інформує УНН.

Зазначається, що прийдешня зустріч є "черговим прикладом зусиль президента, спрямованих на припинення міжнародних конфліктів - і отримання визнання за це".

Можливо, мирна угода між Азербайджаном та Вірменією може бути оголошена, коли лідери країн зустрінуться з Трампом у п'ятницю. Очікується, що президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрінуться з Трампом