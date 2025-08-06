Мирні переговори: Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану у Білому домі - WP
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану у Білому домі 8 серпня. Мета зустрічі - досягнення мирної угоди між країнами, які перебувають у багаторічному конфлікті.
Президент США Дональд Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі у п'ятницю, 8 серпня. Це буде спробою досягти угоди між двома країнами, які перебувають у багаторічному конфлікті. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на двох неназваних високопосадовців Білого дому, інформує УНН.
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Зазначається, що прийдешня зустріч є "черговим прикладом зусиль президента, спрямованих на припинення міжнародних конфліктів - і отримання визнання за це".
Можливо, мирна угода між Азербайджаном та Вірменією може бути оголошена, коли лідери країн зустрінуться з Трампом у п'ятницю. Очікується, що президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрінуться з Трампом
ЗМІ нагадує, що лідери двох країн зустрілися минулого місяця в Об'єднаних Арабських Еміратах для проведення мирних переговорів, "жодної резолюції не було оголошено, незважаючи на те, що офіційні особи раніше цього року заявляли про розробку попередньої угоди".
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