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Мирные переговоры: Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме - WP

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Президент США Дональд Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме 8 августа. Цель встречи – достижение мирного соглашения между странами, находящимися в многолетнем конфликте.

Мирные переговоры: Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме - WP

Президент США Дональд Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме в пятницу, 8 августа. Это будет попыткой достичь соглашения между двумя странами, которые находятся в многолетнем конфликте. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников Белого дома, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что предстоящая встреча является "очередным примером усилий президента, направленных на прекращение международных конфликтов - и получение признания за это".

Возможно, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть объявлено, когда лидеры стран встретятся с Трампом в пятницу. Ожидается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся с Трампом

- цитирует издание одного из собеседников.

СМИ напоминает, что лидеры двух стран встретились в прошлом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах для проведения мирных переговоров, "никакой резолюции не было объявлено, несмотря на то, что официальные лица ранее в этом году заявляли о разработке предварительного соглашения".

Напомним

По информации ГУР Минобороны Украины, кремль ускоряет комплектование своей военной базы в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

Армения и Азербайджан вытесняют влияние России, которая потеряла внешнеполитические рычаги - ЦПД01.07.25, 17:23 • 2126 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Ильхам Алиев
Белый дом
Никол Пашинян
Дональд Трамп
Армения
Азербайджан
Объединенные Арабские Эмираты