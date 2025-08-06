Мирные переговоры: Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме - WP

Президент США Дональд Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме в пятницу, 8 августа. Это будет попыткой достичь соглашения между двумя странами, которые находятся в многолетнем конфликте. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников Белого дома, информирует УНН.

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Отмечается, что предстоящая встреча является "очередным примером усилий президента, направленных на прекращение международных конфликтов - и получение признания за это".

Возможно, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть объявлено, когда лидеры стран встретятся с Трампом в пятницу. Ожидается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся с Трампом - цитирует издание одного из собеседников.

СМИ напоминает, что лидеры двух стран встретились в прошлом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах для проведения мирных переговоров, "никакой резолюции не было объявлено, несмотря на то, что официальные лица ранее в этом году заявляли о разработке предварительного соглашения".

Напомним

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