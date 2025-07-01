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Армения и Азербайджан вытесняют влияние России, которая потеряла внешнеполитические рычаги - ЦПД

Киев • УНН

 • 509 просмотра

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Россия теряет рычаги влияния на Закавказье. Задержание сотрудников Sputnik в Баку и заявления Армении свидетельствуют о зачистке российской агентуры.

Армения и Азербайджан вытесняют влияние России, которая потеряла внешнеполитические рычаги - ЦПД

Задержание сотрудников Sputnik в Баку или «демарш» Еревана в контексте внешнеполитических отношений с РФ — это прямой сигнал Москве о том, что агентура Кремля прекращает свое влияние на территории таких стран как Азербайджан и Армения. Об этом пишет лейтенант Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО, передает УНН.

Детали

Россия одновременно нажила себе врагов и в Баку, и в Ереване. Когда-то Кремль играл на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, держа обе страны под контролем через Карабах. Потом из Карабаха россияне сбежали. Сегодня – Россия потеряла рычаги влияния. Не хватает у них ресурсов.

— заявил на своей странице в соцсети руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Он напомнил, что 30 июня в Азербайджане задержали сотрудников медиа Sputnik – по данным местных медиа, это сотрудники ФСБ.

Это уже не намек, а прямой сигнал Москве: ее агентуру вычищают, а гуманитарное и информационное сотрудничество прекращается.

Коваленко отметил, что это «ответ не только на давление на азербайджанскую диаспору в РФ или сбитый азербайджанский самолет – это реакция на общую токсичность России».

Он также отметил отношения РФ и Армении в текущее время.

Армения официально заявила: Москва не должна лезть во внутренние дела. В Ереване арестовывают пророссийских политиков, бизнесменов и церковников. Это внешнеполитическое банкротство РФ

— пишет Коваленко.

Дополнение

История с Украиной дала сигнал другим, подчеркнул Коваленко

Москва не признает чужой субъектности на постсоветском пространстве – и это делает ее опасной, и слабой одновременно. Все делают выводы.

— говорится в сообщении руководителя ЦПД.

Напомним

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова не вмешиваться во внутренние дела Армении.

В офисе «Sputnik Азербайджан» задержаны семь человек, двое из которых арестованы, за мошенничество, незаконное предпринимательство и легализацию незаконно полученного имущества.

Министерство культуры Азербайджана отменило все российские культурные мероприятия из-за нападений на азербайджанцев в Екатеринбурге.

Российские пропагандисты распространяют фейковый скриншот сообщения главы Сумского ОВА об эвакуации из прифронтовых районов, чтобы сорвать эвакуацию.

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о задержании украинских агентов в Иране.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Баку
Ереван
Армения
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