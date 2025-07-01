Армения и Азербайджан вытесняют влияние России, которая потеряла внешнеполитические рычаги - ЦПД
Киев • УНН
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Россия теряет рычаги влияния на Закавказье. Задержание сотрудников Sputnik в Баку и заявления Армении свидетельствуют о зачистке российской агентуры.
Задержание сотрудников Sputnik в Баку или «демарш» Еревана в контексте внешнеполитических отношений с РФ — это прямой сигнал Москве о том, что агентура Кремля прекращает свое влияние на территории таких стран как Азербайджан и Армения. Об этом пишет лейтенант Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО, передает УНН.
Детали
Россия одновременно нажила себе врагов и в Баку, и в Ереване. Когда-то Кремль играл на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, держа обе страны под контролем через Карабах. Потом из Карабаха россияне сбежали. Сегодня – Россия потеряла рычаги влияния. Не хватает у них ресурсов.
Он напомнил, что 30 июня в Азербайджане задержали сотрудников медиа Sputnik – по данным местных медиа, это сотрудники ФСБ.
Это уже не намек, а прямой сигнал Москве: ее агентуру вычищают, а гуманитарное и информационное сотрудничество прекращается.
Коваленко отметил, что это «ответ не только на давление на азербайджанскую диаспору в РФ или сбитый азербайджанский самолет – это реакция на общую токсичность России».
Он также отметил отношения РФ и Армении в текущее время.
Армения официально заявила: Москва не должна лезть во внутренние дела. В Ереване арестовывают пророссийских политиков, бизнесменов и церковников. Это внешнеполитическое банкротство РФ
Дополнение
История с Украиной дала сигнал другим, подчеркнул Коваленко
Москва не признает чужой субъектности на постсоветском пространстве – и это делает ее опасной, и слабой одновременно. Все делают выводы.
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