Армения и Азербайджан вытесняют влияние России, которая потеряла внешнеполитические рычаги - ЦПД

Задержание сотрудников Sputnik в Баку или «демарш» Еревана в контексте внешнеполитических отношений с РФ — это прямой сигнал Москве о том, что агентура Кремля прекращает свое влияние на территории таких стран как Азербайджан и Армения. Об этом пишет лейтенант Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО, передает УНН.

Детали

Россия одновременно нажила себе врагов и в Баку, и в Ереване. Когда-то Кремль играл на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, держа обе страны под контролем через Карабах. Потом из Карабаха россияне сбежали. Сегодня – Россия потеряла рычаги влияния. Не хватает у них ресурсов. — заявил на своей странице в соцсети руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Он напомнил, что 30 июня в Азербайджане задержали сотрудников медиа Sputnik – по данным местных медиа, это сотрудники ФСБ.

Это уже не намек, а прямой сигнал Москве: ее агентуру вычищают, а гуманитарное и информационное сотрудничество прекращается.

Коваленко отметил, что это «ответ не только на давление на азербайджанскую диаспору в РФ или сбитый азербайджанский самолет – это реакция на общую токсичность России».

Он также отметил отношения РФ и Армении в текущее время.

Армения официально заявила: Москва не должна лезть во внутренние дела. В Ереване арестовывают пророссийских политиков, бизнесменов и церковников. Это внешнеполитическое банкротство РФ — пишет Коваленко.

Дополнение

История с Украиной дала сигнал другим, подчеркнул Коваленко

Москва не признает чужой субъектности на постсоветском пространстве – и это делает ее опасной, и слабой одновременно. Все делают выводы. — говорится в сообщении руководителя ЦПД.

Напомним

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