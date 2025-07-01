Справа "Sputnik Азербайджан": затримали вже семеро підозрюваних

У результаті оперативно-розшукових заходів в офісі російського інформаційного агентства "Sputnik Азербайджан" у Баку та за пов'язаними адресами правоохоронці Міністерства внутрішніх справ затримали вже семеро осіб. Про це повідомляє Qafqazinfo, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що за результатами обшуків, порушено кримінальну справу за статтями Кримінального кодексу про шахрайство, незаконне підприємництво та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Вже заарештовано двох осіб та притягнуто до кримінальної відповідальності ще п'ятьох.

Зазначається, що слідчі дії у кримінальній справі тривають.

Доповнення

У лютому поточного року було ухвалено рішення про зупинення діяльності агентства "Sputnik-Азербайджан", яке функціонує як відділення російського МІА "росія сьогодні". Дане рішення, як вказано, мало на меті "забезпечити паритет у діяльності державних медіа Азербайджану за кордоном та іноземних журналістів у країні".

Іншими словами, кількість журналістів "Супутник-Азербайджан", які працюють у Баку, мала бути прирівняна до кількості журналістів "АЗЕРТАДЖ" у росії. Проте редакція "Sputnik Азербайджан" не виконала цього рішення. За минулий період редакція та колектив не припиняли своєї діяльності.

Нагадаємо

У Баку в офісі агентства "Sputnik Азербайджан" поліція провела операцію, в результаті якої затримали двох співробітників федеральної служби безпеки росії. Це відбулося на тлі рішення припинити діяльність російського медіа через порушення умов паритету між державними ЗМІ Азербайджану та іноземними журналістами в країні.

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