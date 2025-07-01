Дело "Sputnik Азербайджан": задержаны уже семеро подозреваемых

В результате оперативно-розыскных мероприятий в офисе российского информационного агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку и по связанным адресам правоохранители Министерства внутренних дел задержали уже семерых человек. Об этом сообщает Qafqazinfo, передает УНН.

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Сообщается, что по результатам обысков, возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Уже арестованы два человека и привлечены к уголовной ответственности еще пятеро.

Отмечается, что следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Дополнение

В феврале текущего года было принято решение о приостановлении деятельности агентства "Sputnik-Азербайджан", которое функционирует как отделение российского МИА "россия сегодня". Данное решение, как указано, имело целью "обеспечить паритет в деятельности государственных медиа Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране".

Иными словами, количество журналистов "Sputnik Азербайджан", работающих в Баку, должно было быть приравнено к количеству журналистов "АЗЕРТАДЖ" в россии. Однако редакция "Sputnik Азербайджан" не выполнила этого решения. За прошедший период редакция и коллектив не прекращали своей деятельности.

Напомним

В Баку в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" полиция провела операцию, в результате которой задержали двух сотрудников федеральной службы безопасности россии. Это произошло на фоне решения прекратить деятельность российского медиа из-за нарушения условий паритета между государственными СМИ Азербайджана и иностранными журналистами в стране.

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