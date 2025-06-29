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Азербайджан отменил все культурные мероприятия с участием РФ: причина

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Министерство культуры Азербайджана отменило все российские культурные мероприятия из-за нападений на азербайджанцев в Екатеринбурге. МИД Азербайджана требует расследования этого случая, приведшего к гибели и задержанию соотечественников.

Азербайджан отменил все культурные мероприятия с участием РФ: причина

В Азербайджане отменили проведение всех мероприятий культурно-массового характера, к которым причастна Россия из-за нападения на азербайджанцев в городе Екатеринбург. Об этом сообщило Министерство культуры Азербайджана, передает УНН.

Подробности

Учитывая умышленные и внесудебные убийства и акты насилия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по их этнической принадлежности в Свердловской области Российской Федерации, и тот факт, что такие случаи в последнее время приобрели систематический характер, отменяются культурные мероприятия, запланированные в Азербайджане Россией и государственными и частными предприятиями, включая концерты, фестивали, спектакли, выставки и т.д.

- говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Азербайджана также сделало заявление относительно нападений на азербайджанцев в Екатеринбурге.

Мы выражаем глубокую обеспокоенность обысками Федеральной службы безопасности России в домах азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня, в результате которых погибли наши соотечественники, некоторые из них получили серьезные ранения, а 9 человек были задержаны. Мы ожидаем от российской стороны проведения срочного расследования этого случая и скорейшего привлечения виновных в этом неприемлемом насилии к ответственности

- подчеркнули в министерстве.

Напомним

Власти Азербайджана объявили о прекращении деятельности агентства "Россотрудничество" на территории республики из-за нарушения законодательства страны и отсутствия регистрации.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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