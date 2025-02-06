Азербайджан припинив діяльність агентства "росспівробітництво" на своїй території

Прессекретар Міністерства закордонних справ Азербайджанської Республіки Айхан Гаджизаде підтвердив припинення діяльності агентства "росспівробітництво" на території Азербайджану. Про це повідомляє Azertag, пише УНН.

Російський інформаційно-культурний центр – "російський дім", який є представництвом "росспівробітництва" в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа, і організація серйозно порушила законодавство Азербайджану, - заявив Гаджизад

Він додав, що 3 лютого російській стороні була направлена ​​нота про припинення діяльності "російського дому".

Речник МЗС Азербайжану зазначив, що від російської сторони очікують "вжиття відповідних заходів".

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