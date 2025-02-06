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15 березня, 19:03 • 139458 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160063 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 145953 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 121981 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109139 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Азербайджан припинив діяльність агентства "росспівробітництво" на своїй території

Азербайджан припинив діяльність агентства "росспівробітництво" на своїй території

Київ • УНН

 • 27151 перегляди

Азербайджан припинив діяльність представництва "росспівробітництва" через порушення законодавства та відсутність реєстрації.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Азербайджанської Республіки Айхан Гаджизаде підтвердив припинення діяльності агентства "росспівробітництво" на території Азербайджану. Про це повідомляє Azertag, пише УНН.

Російський інформаційно-культурний центр – "російський дім", який є представництвом "росспівробітництва" в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа, і організація серйозно порушила законодавство Азербайджану,

- заявив Гаджизад

Він додав, що 3 лютого російській стороні була направлена ​​нота про припинення діяльності "російського дому".

Речник МЗС Азербайжану зазначив, що від російської сторони очікують "вжиття відповідних заходів".

Нагадаємо

Президент Азербайджану звинуватив рф у катастрофі літака "Азербайджанських авіаліній" біля Актау і зажадав, щоби винні були покарані.

Goldman Sachs отримав дозвіл на вихід із ринку рф - Bloomberg31.01.25, 16:50 • 28747 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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