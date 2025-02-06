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Азербайджан прекратил деятельность агентства "россотрудничество" на своей территории

Азербайджан прекратил деятельность агентства "россотрудничество" на своей территории

Киев  •  УНН

 • 3371 просмотра

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Азербайджан прекратил деятельность представительства "россотрудничества" из-за нарушения законодательства и отсутствия регистрации.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде подтвердил прекращение деятельности агентства "россотрудничество" на территории Азербайджана. Об этом сообщает Azertag, пишет УНН.

Российский информационно-культурный центр - "русский дом", который является представительством "россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо, и организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана,

- заявил Гаджизад

Он добавил, что 3 февраля российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "русского дома".

Представитель МИД Азербайджана отметил, что от российской стороны ожидают "принятия соответствующих мер".

Напомним

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Алина Волянская

Алина Волянская

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