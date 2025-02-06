Азербайджан прекратил деятельность агентства "россотрудничество" на своей территории
Киев • УНН
Азербайджан прекратил деятельность представительства "россотрудничества" из-за нарушения законодательства и отсутствия регистрации.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде подтвердил прекращение деятельности агентства "россотрудничество" на территории Азербайджана. Об этом сообщает Azertag, пишет УНН.
Российский информационно-культурный центр - "русский дом", который является представительством "россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо, и организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана,
Он добавил, что 3 февраля российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "русского дома".
Представитель МИД Азербайджана отметил, что от российской стороны ожидают "принятия соответствующих мер".
Напомним
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